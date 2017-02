El Papa advierte de que explotar a la mujer es "destruir la armonía del mundo"

Etiquetas

El Papa ha advertido este jueves 9 de febrero contra las formas de explotación femenina. "Explotar a una mujer es destruir la armonía que Dios ha querido dar al mundo", ha asegurado durante su homilía en la Misa matutina, en la Casa de Santa Marta.

"Cuando falta la mujer, falta la armonía. Solemos decir, hablando, 'ésta es una sociedad con una marcada actitud masculina ¿no? Falta la mujer. 'Sí, sí: la mujer está para lavar los platos, para hacer...' No, no, no: la mujer está para traer armonía. Sin la mujer no hay armonía. No son iguales, no son uno superior al otro: no. Sólo que el hombre no trae armonía: es ella. Es ella la que trae esa armonía que nos enseña a acariciar, a amar con ternura y que hace del mundo una cosa bella", ha señalado.

Francisco, que ha reflexionado sobre la Creación a partir de la lectura del Libro del Génesis, ha exhortado a no referirse a la mujer hablando sólo de la función que cumple en la sociedad o en una institución y ha recalcado que su misión va más allá de la que pueda ofrecer "ningún hombre".

"El hombre no trae la armonía, la trae ella. Es ella la que trae la armonía que nos enseña a valorar, a amar con ternura, y que hace que el mundo sea una cosa hermosa", ha recalcado para insistir en que explotar a las personas es un "crimen de lesa humanidad", pero que explotar a una mujer es más: "es destruir la armonía que Dios ha querido dar al mundo".

Así, ha comentado cómo el Génesis explica que al principio el hombre estaba solo, sin compañía y que este capítulo de la Biblia hace referencia a la necesidad de la mujer para que haya "armonía". "Cuando falta la mujer, falta la armonía", ha incidido.