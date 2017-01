El Papa pide a los jóvenes anteponer el proyecto de Dios frente al "ruido y "aturdimiento" que reina en el mundo

Etiquetas

El Papa ha pedido a los jóvenes que antepongan el proyecto de Dios frente al "ruido" y "aturdimiento" que reina en el mundo y que no cedan ante la globalización de la indiferencia, ni se dobleguen a la cultura del descarte. Lo ha hecho en una carta para la presentación del Documento Preparatorio de la XV Asamblea General Ordinaria del Sínodo de los Obispos, prevista para octubre del 2018, bajo el lema 'Los jóvenes, la fe y el discernimiento vocacional'.

Así, ha señalado que un corazón joven "no soporta la injusticia". En esta línea, ha llamado a los jóvenes a construir un mundo mejor y a no tener miedo de escuchar "al Espíritu que les sugiere opciones audaces". "No pierdan tiempo cuando la conciencia les pida arriesgar para seguir al Maestro", ha exclamado.

Así, ha recordado que durante la apertura de la última Jornada Mundial de la Juventud en Cracovia (Polonia) les preguntó varias veces si las cosas "se pueden cambiar", a lo que los peregrinos exclamaron al unísono "sí". "Estoy seguro de que, si bien el ruido y el aturdimiento parecen reinar en el mundo, esta llamada continúa sonando en el corazón da cada uno para abrirlo a la alegría plena --ha comentado--. ¡Escuchen ese grito que viene de lo más íntimo!".

Para el Papa, esto será posible en la medida en que, "a través del acompañamiento de guías expertos", sepan emprender un "itinerario de discernimiento para descubrir el proyecto de Dios en la propia vida". "Incluso cuando el camino se encuentre marcado por la precariedad y la caída, Dios, que es rico en misericordia, tenderá su mano para levantaros", ha añadido.

Francisco ha lamentado que muchos jóvenes estén "sometidos" al chantaje de la violencia y se vean "obligados a huir de la tierra natal". En todo caso, les ha invitado a lanzarse "hacia un futuro no conocido" pero a la vez "prometedor de seguras realizaciones" en el que Dios les acompaña. "Os invito a escuchar la voz de Dios que resuena en el corazón de cada uno a través del soplo vital del Espíritu Santo", ha manifestado.

Sobre la convocatoria en el mes de octubre del 2018 del Sínodo de los Obispos, el Papa ha explicado que ha querido que los jóvenes ocupen el centro de la atención porque los lleva "en el corazón". Por ello, ha determinado que la Iglesia desea ponerse a la escucha de la voz, de la sensibilidad, de la fe de cada uno, así como también de "las dudas y las críticas". Por les ha remitido un cuestionario que deberá seguir de guía a los obispos para preparar el próximo Sínodo.