El Papa: "Seremos hombre y mujeres de resurrección si sabemos dar gestos de solidaridad y acogida"

El Papa ha proclamado que la fuerza de la resurrección del Señor "constituye la verdadera y propia novedad de la historia y del cosmos". "Seremos hombres y mujeres de resurrección si, en medio de las pruebas que afligen al mundo, de la mundanidad que aleja de Dios, sabemos dar gestos de solidaridad y acogida, alimentar el deseo universal de la paz y la aspiración a un ambiente libre de deterioro", ha recalcado.

En este sentido, durante el rezo del Regina Coeli, que en tiempo de Pascua reemplaza al Ángelus, el Pontífice ha asegurado que la última palabra no es la del sepulcro ni tampoco la muerte, sino la vida. "Desde que, en la aurora del tercer día, Jesús crucificado ha resucitado, ¡la última palabra no es más de la muerte sino de la vida! ¡La última palabra no es el sepulcro, no es la muerte, sino la vida!", ha exclamado durante el llamado 'Lunes del Ángel'.

Ante miles de personas reunidas en la Plaza de San Pedro en el Vaticano, Francisco ha reivindicado el anuncio de la Resurrección y ha invitado a los fieles a anunciar a los hombres y a las mujeres este mensaje de alegría y esperanza.

Finalmente, ha destacado que Cristo rescata del as miserias, llega "a todo corazón humano" y devuelve la esperanza a quien está oprimido y sufriendo.