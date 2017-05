El arzobispo de Toledo teme que "pueda desaparecer de Europa la fe cristiana" ante los "ataques" contra el catolicismo

Etiquetas

El arzobispo de Toledo, Braulio Rodríguez, ha mostrado su temor a que "pueda desaparecer del horizonte de Europa la realidad de la fe cristiana" ante "un ataque despiadado y absurdo" contra el catolicismo.

En su escrito semanal, recogido por Europa Press, considera que lo "más triste" es que pueda desaparecer de Europa esta fe cristiana "que no le permita ofrecer más un humanismo extraordinario, basado en los descubrimientos del pensamiento griego, de la ley romana y de la Revelación Divina que está en la raíz de esa fe".

Así menciona que puede ser "que algunos insulten a los miembros de la Iglesia porque piensen que lo que creemos es mentira" y se pregunta si "no se puede distinguir entre no aceptar lo que decimos y el insulto" o también se cuestiona "por qué no insultan a otros credos, aunque no estén de acuerdo con ellos".

"A mí no me gustan las injusticias, pero estoy dispuesto a afrontarlas y sin una respuesta con odio, pues el perdón ante la incomprensión e incluso al insulto es la respuesta que dan muchos cristianos perseguidos, por ejemplo, en el Medio Oriente. Y a muchos los matan", ha afirmado.

Rodríguez señala que, "sin despreciar nada que se pueda o se deba añadir" la fuente de la identidad europea es, "sin duda, el amor de Dios para con los hombres, prescindiendo de su confesión, nacionalidad o cualquier otra pertenencia".

Así, se hace eco de unas palabras del Papa Francisco que dijo

a los líderes europeos en el 60 aniversario de la firma del Tratado de Roma: "Europa no es un conjunto de normas a cumplir, o un manual de protocolos y procedimientos a seguir. Es una vida, una manera de concebir al hombre a partir de su dignidad trascendente e inalienable".

Finalmente, se plantea el primado toledano si estos pensamientos "ayudarán para solucionar tantas embestidas gratuitas contra los que formamos la Iglesia Católica". "Nosotros no cesaremos en buscar la verdad y vivir el amor, para que sea posible vivir de otra manera la vida humana", ha concluido.