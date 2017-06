El 39% de los contribuyentes cántabros marcan la X de la Iglesia, un punto menos que hace un año pero más que la media

Etiquetas

Un total de 108.773 contribuyentes cántabros marcaron la X de la Iglesia en la declaración de la renta correspondiente al año 2015, 1.875 menos que el ejercicio anterior, con lo que el porcentaje sobre el total de declarantes bajó del 40,22% al 39,25%. No obstante, el promedio sigue siendo "bastante superior" al del conjunto del país.

De esta forma, la recaudación del IRPF de 2015 a favor de la Iglesia descendió en Cantabria en 238.873 euros, pasando de 3,33 millones a 3,1 millones, según los datos aportados este jueves en rueda de prensa por el vicario episcopal para Asuntos Económicos, José Ramón Ocejo, y el vicario general de la Diócesis, Sergio Llata, quienes han hecho un llamamiento a los cántabros para que contribuyan al sostenimiento de la Iglesia a través del IRPF.

Ocejo ha recalcado que la aportación de la conferencia episcopal a la diócesis de Santander por la anterior campaña de la Renta ha sido de 3,79 millones de euros -superior a los 3,1 millones recaudados-, una cantidad que representa el 25% de sus ingresos, que en 2015 ascendieron a 13,9 millones de euros. Los gastos fueron de 13,75 millones, lo que arroja un superávit de 157.159 euros.

El vicario episcopal para Asuntos Económicos ha defendido que la labor que realiza la Iglesia en Cantabria con ese dinero "se multiplica por cuatro". Así, ha recordado que la Iglesia tiene en Cantabria hospitales (Santa Clotilde), colegios, residencias de ancianos, comedores para los pobres, una casa para enfermos de Sida, guarderías, etc., y ha estimado que 27.300 personas han sido atendidas en la diócesis a través de la "acción caritativa y humanitaria".

Además, ha destacado que se han celebrado 2.940 bautizos, 3.516 comuniones, 1.095 confirmaciones y 588 matrimonios. La diócesis de Santander, que incluye al Valle de Mena en la provincia de Burgos, cuanta en Cantabria con 410 sacerdotes, 925 catequistas, 3.200 voluntarios, 615 parroquias y 12 monasterios.

El vicario general ha dicho que es difícil evaluar el por qué del decenso de contribuyentes que marcan la X de la Iglesia en la declaración de la renta. En todo caso, ha recordado que la X de la Iglesia y la de fines sociales son compatibles, no excluyentes, y que si no se marcan, el Estado hará con ese dinero "lo que crea conveniente". "Colaborar con la Iglesia no está reñido con otros fines sociales" y viceversa, ha dicho el vicario general, para quien "lo ideal" es marcar las dos X.

PORTAL DE TRANSPARENCIA

Por otro lado, Ocejo ha destacado que la Conferencia Episcopal ha creado un portal de transparencia en el que se pueden encontrar todos los datos de la Iglesia, y ha añadido que a través del portal Xtantos, se pueden hacer donativos, bien a la diócesis o bien a cualquiera de las parroquias de España.