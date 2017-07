Unas 13.000 casas cristianas de Irak serán reconstruidas gracias a una campaña de Ayuda a la Iglesia Necesitada

Etiquetas

Un total de 13.000 casas cristianas de nueve ciudades de la Llanura de Nínive (Irak), dañadas o totalmente destrozadas por los terroristas del Estado Islámico durante los últimos tres años, serán reconstruidas gracias a una gran campaña que la Fundación de la Santa Sede Ayuda a la Iglesia Necesitada-ACN (Aid to the Church in Need) ultima para los próximos meses, según informa la organización.