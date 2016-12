Realiza tus compras navideñas de última hora sin un ataque de estrés

Etiquetas

Las navidades pueden ser una de las fechas más estresantes del año. Según un estudio realizado por Groupon, 2 de cada 10 españoles deja la compra de regalos navideños para última hora. Además, este informe señala que cada vez las personas compran más online y se imponen las experiencias por encima del regalo físico.

Unos datos que revelan que la mayoría de nosotros no escapa de tener que hacer compras de "último minuto", a pesar del estrés que genera; pero como el humano es el único animal que tropieza varias veces en la misma piedra, sabemos que será así año tras año... Por eso mismo, con la ayuda de El Corte Inglés, te descubrimos la mejor manera de resolver tu Navidad en tan solo 24 horas.

Y para lo que piensen que es algo imposible, el propio Corte Inglés ha lanzado varios retos a la bloguera Laura Caldarola. En la primero, el 'Reto Deco', la 'it girl' debía conseguir una decoración navideña perfecta en tiempo récord. Dicho y hecho, Laura ha comprado a través de Internet los artículos que más necesitaba y los ha tenido en la puerta de su casa en dos horas. Un envío rápido y eficiente que ha conseguido gracias al servicio que ofrece El Corte Inglés con su Click&Express, con el que podrás comprar online y recibirlo en tan solo dos horas o en el momento que tú desees.

Un buen ejemplo de cómo decorar tu mesa de Navidad, ya que Laura ha escogido una elegante vajilla Silver Ring elaborada con Bone China, una porcelana de una gran calidad, y unas copas de champán con filo de plata. Vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=TuEID2jiw9A&feature=youtu.be

Con la mesa de Nochebuena preparada llega el momento de pensar en los regalos que hemos dejado para el último momento. Laura ha vuelto a aceptar el 'Reto Regalos' de El Corte Inglés y ha conseguido tener todos debajo del árbol antes de que acabase el día. Desde el sofá de su casa, la bloguera ha escogido entre las últimas novedades el mercado como el deseado Apple Watch. Un desafío que ha logrado salvar en menos de 24 horas gracias al servicio de envío rápido de El Corte Inglés. Vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=VmXBzXPyuxw&feature=youtu.be

Y con la decoración navideña a punto y los regalos comprados solo nos queda pensar en el look que escogeremos para estas noches de fiesta tan especiales. Laura Caldarola también ha aceptado el 'Reto look' y como buena 'it girl' ha apostado por dos vestidos que cumplen con las últimas tendencias. El primero ha sido un diseño de Tintoretto de tul y encaje, y el segundo de Easy Wear en color champagne con lentejuelas, un outfit muy acertado para la última noche del año. Estos dos looks de último momento han conseguido que la boguera pudiese completar su reto final. Vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=8XKPzvINqL0&feature=youtu.be

Y después del ejemplo de Laura, no hay excusas que valgan. No dejes nada al azar y apuesta por tener una Navidad perfecta en menos de 24 horas, todo gracias al servicio Click&Express de El Corte Inglés.