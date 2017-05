EL 50 ANIVERSARIO DE LA CORONACIÓN DE LA VIRGEN DEL PRADO, PROTAGONISTA DEL CUPÓN DE LA ONCE

Etiquetas

El 50 aniversario de la Coronación Canónica de la Virgen del Prado, de Ciudad Real, protagoniza el cupón de la ONCE del domingo 28 de mayo, de forma que cinco millones y medio de cupones difundirán esta imagen, coincidiendo con la fecha de su coronación.El cupón fue presentado por el director de la agencia de la ONCE en Ciudad Real, Lorenzo Villahermosa, el presidente de la Hermandad Virgen del Prado de Ciudad Real, Francisco Pajarón, y la alcaldesa de la localidad, Pilar Zamora, en un acto en el que estuvieron acompañados por componentes de la Hermandad y miembros de la Corporación Municipal del Ayuntamiento de Ciudad Real.La Coronación de la Virgen del Prado, en 1967, supuso para Ciudad Real un evento multitudinario al que acudió un buen número de personas. Sobre el origen de la veneración a la Virgen del Prado, hay textos del siglo XVI.Existen documentos que dan testimonio de la fe y devoción que los reyes castellanos profesaron a la Virgen del Prado. Desde Alfonso VI hasta Alfonso XIII, fueron muchos los que visitaron el templo.Para su salida procesional a lo largo de los siglos, la imagen de la Virgen ha utilizado diferentes pasos. Los miembros de la Hermandad (rama masculina) y la Corte de Honor (rama femenina) de Nuestra Señora del Prado se encargan de la organización de los cultos y de fomentar la devoción a la Patrona de Ciudad Real.La fiesta principal de la Virgen del Prado es el día 15 de agosto, coincidiendo con la Solemnidad de la Asunción de Nuestra Señora, destacando la multitudinaria procesión, que se repetirá el día 22 de agosto, día de la Octava. Del 14 al 22 de agosto se celebran la Feria y Fiestas Patronales de la Ciudad. La imagen es bajada desde su Camarín el día 9 de agosto, y recibe la visita de numerosos fieles hasta el día 22 de agosto.El cupón de la ONCE ofrece, los fines de semana, un premio principal a las cinco cifras y serie de 300.000 euros, más 5.000 euros al mes durante 20 años consecutivos a un solo cupón del número y serie premiados en la primera extracción. Además, premios de 2.000 euros al mes durante 10 años consecutivos, a los cuatro cupones de los números y serie premiados en alguna de las extracciones de la segunda a la quinta, 54 premios de 20.000 euros a las cinco cifras del número premiado en la primera extracción. Y premios de 400, 200, 30, cuatro y dos euros.Los productos de la ONCE se comercializan por los más de 20.000 agentes vendedores de la ONCE. Gracias al Terminal Punto de Venta (TPV), el cliente puede elegir el número que más le guste. Además, se pueden adquirir a través de la web de juegos de la ONCE 'www.juegosonce.es'.