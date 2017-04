Espadas analizará este lunes con el Consejo y las hermandades lo ocurrido en la pasada 'Madrugá'

Etiquetas

El alcalde de Sevilla, el socialista Juan Espadas, se reunirá este lunes por la tarde con el Consejo General de Hermandades y Cofradías de Sevilla y con los hermanos mayores de las seis hermandades que procesionan en la madrugada del Viernes Santo --El Silencio, Gran Poder, La Macarena, El Calvario, Esperanza de Triana y Los Gitanos--, para analizar los incidentes ocurridos en esta pasada 'Madrugá', cuando se produjeron carreras y situaciones de pánico en distintos puntos del recorrido durante la noche.

Según han indicado a Europa Press desde el Consistorio hispalense, Espadas aprovechará además esta reunión para agradecer a las hermandades su comportamiento en la 'Madrugá' ante los referidos incidentes, así como el encuentro servirá para empezar a planificar lo correspondiente al próximo año.

Espadas ha señalado este domingo que "si no fuera por los graves incidentes de la Madrugá hoy estaríamos hablando probablemente de una Semana Santa pletórica", pero "no ha sido así", según ha lamentado, si bien ha apostillado que ello "no ha sido porque haya fallado algún dispositivo humano, o porque no hayamos extremado todas las medidas de seguridad introduciendo elementos a veces incluso molestos para los ciudadanos, pero que ahora vemos que estaban totalmente justificados", ya que "era imprescindible reforzar la seguridad".

Espadas ha abogado por que la ciudadanía "tenga clara la imagen de unidad y auténtica coordinación sin fisuras de quienes hemos participado en el dispositivo" especial de Semana Santa, y ha lanzado un mensaje de agradecimiento "a la ciudad, a quienes estaban en la Madrugá en las calles, a las personas del dispositivo, a los nazarenos" que participaban en los cortejos aquella noche, "por aguantar el tipo" pese al miedo que se pudo generar.

De esta manera, ha explicado que este lunes quiere "darle las gracias personalmente a los hermanos mayores de la Madrugá y al Consejo de Hermandades en el marco de una reunión en el que hagamos una puesta en común sobre cuestiones que vamos a analizar en profundidad", y sobre lo que "haya que modificar o mejorar de cara al año que viene", con la "satisfacción" en todo caso "de haber estado a la altura de lo que la ciudad necesitaba, y sobre todo de haber dado una respuesta unida".

"A ESTA CIUDAD NO LA VA A GANAR NADIE"

El alcalde ha agregado al respecto que todos "tenemos muy claro que a esta ciudad no le va a ganar nadie, sobre todo con actitudes violentas, donde se pone en riesgo la convivencia y el respeto a una manifestación tan importante para la ciudad" como es la Semana Santa.

Así las cosas, el alcalde ha señalado que hay que ponerse "de nuevo manos a la obra para conseguir que todo lo que podamos mejorar lo hagamos, y lo hagamos de manera unida y coordinada, agradeciendo a todos los sevillanos el esfuerzo realizado y el aguante ante actitudes irrespetuosas y peligrosas que vivimos por parte de personas ya a disposición judicial".

Espadas ha aludido así a las ocho detenciones que se practicaron por los incidentes de la Madrugá, de los que tres arrestados fueron enviados a prisión provisional por parte del juzgado de Sevilla en funciones de guardia de detenidos el Viernes Santo, mientras que los cinco restantes quedaron en libertad con cargos.

En ese sentido, el alcalde ha subrayado que en algunos casos los arrestados fueron enviados a "prisión sin fianza", y en otros quedaron "en libertad con cargos", y al respecto ha defendido que "ante actitudes de este tipo" se necesita una "respuesta proporcional pero ejemplarizante ante la ciudadanía".