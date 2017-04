Hermandades sevillanas recabarán información sobre la Madrugá para enviarla al Centro de Coordinación municipal

Etiquetas

El presidente del Consejo General de Hermandades y Cofradías de Sevilla, Joaquín Sainz de la Maza, ha explicado que las hermandades de la Madrugá del Viernes Santo van a recabar información acerca de lo ocurrido durante la noche, con carreras y situaciones de pánico en distintos puntos del recorrido, con la intención de remitírsela al Centro de Coordinación Operativa (Cecop).

En declaraciones a Canal Sur Radio recogidas por Europa Press tras la comparecencia ante los medios que al hilo de estos incidentes han ofrecido el concejal delegado de Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento de Sevilla, Juan Carlos Cabrera, y el subdelegado del Gobierno en Sevilla, Ricardo Gil-Toresano, el presidente del Consejo de Hermandades ha querido lamentar "profundamente" los incidentes acaecidos, y especialmente que haya habido personas "afectadas", una de ellas en estado grave con un traumatismo craneoencefálico, y para quienes ha deseado una "pronta recuperación".

Sainz de la Maza ha incidido en que los incidentes han sido "muy desagradables" y la jornada de la Madrugá se ha tornado "muy triste". No obstante, ha defendido que las hermandades siguiesen sus procesiones y no las alterasen por lo ocurrido, porque entiende que "flaco favor a la Semana Santa" hubieran hecho de haber decidido "renunciar" a sus estaciones de penitencia, algo que él mismo tuvo ocasión de trasladar a hermanos mayores con los que estuvo en contacto, según ha explicado, recordando en todo caso que cada hermandad es "autónoma" para tomar sus decisiones.

De cara al futuro, el presidente del Consejo, que ha definido como "ejemplar" la estación de penitencia de las hermandades de la Madrugá, ha explicado que se estará a la espera del "informe" que se elabore desde cada hermandad, y cuando desde sus juntas de gobierno se recabe la información necesaria espera que se produzca "una reunión" y remitirle esa información al Cecop con la intención de que "les sirva de ayuda".

Ha apuntado que, en su opinión y la de los hermanos mayores, esta situación "no es fácil", y, de hecho, "no es la primera vez que ocurren" incidentes como los de esta Madrugá, según ha puntualizando, evocando episodios en los años 2000, 2005, 2007 y 2015. "La diferencia con esta Madrugá es que los anteriores no se sabía o no hubo tantos afectados y no hubo detenciones", ha apostillado Sainz de la Maza.

De este modo, ha insistido en que es un "tema para estudiar con rigurosidad", y ha dicho que confía "en que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad hagan una investigación sobre las posibles causas" y para "poner remedio" a este asunto.

Sainz de la Maza ha querido también "agradecer la reacción de la ciudadanía, y sobre todo el comportamiento ejemplar de solidaridad, compromiso y valentía de las hermandades", a cuyos hermanos mayores ha felicitado. "Desde ese punto de vista, y lamentando las desgracias personales y los incidentes, hay que considerarse satisfechos", ha indicado el presidente del Consejo de Hermandades, quien, no obstante, ha insistido en el que es el tema "es serio" y debe ser investigado "con rigurosidad".