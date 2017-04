S.Santa- Cientos de personas arropan en Valladolid los pasos que protagonizan la Procesión de Penitencia y Caridad

Etiquetas

Cientos de personas han arropado este Jueves Santo los pasos del 'Santísimo Cristo de la Preciosísima Sangre', el 'Cristo de la Cruz a María', la 'Quinta Angustia' y 'Nuestra Señora de la Piedad' a su paso por las calles de Valladolid.

El paso 'Santísimo Cristo de la Preciosísima Sangre', de Lázaro Gumiel (1953) ha partido algo más tarde de las 18.30 horas de la iglesia de Nuestra Señora de La Antigua.

A la misma hora, el paso procesional del 'Cristo de la Luz a María', perteneciente a la Escuela de Gregorio Fernández (1642), ha salido desde la iglesia de San Martín junto a la 'Quinta Angustia', del imaginero Gregorio Fernández, que ha sido escoltada por un escuadrón a caballo y alumnos de la Academia de Policía Nacional de Ávila.

El desfile, en el que han participado las cofradías de La Preciosísima Sangre de Nuestro Señor Jesucristo y de Nuestra Señora de La Piedad, ha recorrido las calles Gandásegui, Echegaray y Angustias, donde se ha incorporado la imagen de La Piedad, para continuar el recorrido hasta la Audiencia Nacional, donde todo los años se realiza el acto de liberación de un preso indultado, aunque este año no ha sido posible al no haberse aprobado en el último Consejo de Ministros.

El recorrido ha continuado por Plaza de San Pablo, Cardenal Torquemada Cardenal Cisneros, Cerrada, Real de Burgos, y Chancillería, para seguir hasta el convento de las Reverendas Madres Descalzas Reales donde se ha realizado un acto de oración.

La procesión ha retomado la marcha para proseguir por la calle Ramón y Cajal hasta llegar al Hospital Clínico Universitario, donde ha tenido lugar un acto de penitencia ante los pasos 'Santo Cristo de la Preciosísima sangre' y 'Nuestra Señora de la Piedad'.

El desfile ha continuado por Ramón y Cajal, Colón, Cardenal Mendoza y plaza de Santa Cruz, donde ambas cofradías serán recibidas por la hermandad universitaria del Cristo de la Luz. Por último, han recorrido las calles Padre Arregui, Librería, Universidad y Arzobispo Gandásegui, donde ambas cofradías se han despedido.

LOS INDULTADOS

Este año, los penados que verán formalizado su indulto son D.F., S. de la Real Hermandad de Jesús Nazareno, de Ponferrada (León); G.G., M.P. de la Hermandad del Sagrado Decreto de la Santísima Trinidad y Santísimo Cristo de la Cinco Llagas, de Sevilla; y P.M., M. de la Archicofradía Primaria de la Real e Ilustre Esclavitud de Nuestro Padre Jesús Nazareno 'Cristo de Medinaceli', de Madrid.

También figurann Q.G., S. de la Seráfica Hermandad de Nazarenos del Santísimo Cristo de la Agonía y de Nuestro Padre Jesús del Perdón, de Salamanca; R.R., E. de la Hermandad de Jesús Cautivo, de Oviedo; T.T., G. de la Cofradía de Nuestra Señora de la Piedad y del Santo Sepulcro, de Zaragoza; y V.V., J. de la Cofradía del Santo Cristo del Perdón, de León.

En el caso de Valladolid, según explicó el secretario de la Cofradía de la Piedad, Jesús Jiménez, habían solicitado el indulto para varios presos que cumplen condena actualmente, pero no se les comunicó la aceptación de alguno de ellos.

No obstante, Jiménez explicó que esto no tiene por qué implicar que no se conceda indulto alguno, pues se han dado casos en otros años en que este se haya comunicado en el Consejo de Ministros que se celebra en la Semana Santa o incluso después de la misma.

En esa circunstancia, y según detalló el secretario de la Piedad, el preso recibe el indulto y queda en libertad, si bien no puede procesionar y empujar el paso 'La quinta Angustia', de Gregorio Fernández, en la Procesión de Penitencia y Caridad que se celebra el Jueves Santo.

El pasado año, un total de once presos obtuvieron en España la libertad en Semana Santa a petición de las distintas cofradías que pidieron su indulto al Ministerio de Justicia.