Sanz aboga por "prudencia" en incidentes de la Madrugá y dice que se aplicará el plan ya aprobado para la Feria

Etiquetas

El delegado del Gobierno en Andalucía, Antonio Sanz, ha abogado por "ser muy prudentes" a la hora de valorar y efectuar propuestas en torno a los incidentes en la Madrugá de la Semana Santa de este año, y, preguntado por un posible refuerzo en los efectivos de seguridad de la Feria de Abril, el delegado ha dejado claro que "se aplicará el plan ya aprobado para la Feria".

Sanz ha apuntado que en la próxima feria de abril "tenemos que trabajar con las previsiones, teniendo en cuenta que ya están diseñados y aprobados los planes de seguridad para la Feria".

Para el delegado, "hablamos de una situación que es distinta; Semana Santa y Feria son circunstancias distintas, el formato es distinto y requiere de planes específicos y distintos".

De esta forma, a su juicio, "no podemos comparar la Semana Santa con la Feria, son distintas".

Ha dejado claro que "hay que trabajar con la garantía de seguridad de orden público necesaria y con todos los efectivos disponibles para desarrollar el plan, que ya fue aprobado y que es el que se va a aplicar".

Respecto a los incidentes de la Madrugá, el delegado explica que "hay que esperar a que la Policía haga su trabajo, mediante la investigación exhaustiva y rigurosa, que llegue hasta el final, y poner en marcha el plan de trabajo que hemos acordado con el Consejo de Hermandades y Cofradías el pasado martes".

Ha resaltado la "necesaria coordinación entre administraciones y con el Consejo de Cofradías" y ha insistido en que "hay que dejar trabajar a los profesionales de la Policía que hagan su trabajo".

En ese sentido, pide que "seamos prudentes y no alimentar en ningún caso nuevas teorías" sobre los sucesos, de forma que "es momento de esperar el desarrollo de la investigación policial", apuntando que "las medidas que vayamos a tomar también irán en función del resultado de la investigación; es importante tener el resultado de la investigación".

Asimismo, sobre las diversas propuestas lanzadas, Sanz cree que "no es momento para valorar las medidas, pues se proponen algunas medidas que salen de las reuniones y otras no salen de las reuniones", por lo que insiste en "ser muy prudentes hasta que no se desarrolle el plan de trabajo con el Consejo de Hermandades y Cofradías". "Todos somos conscientes de que la seguridad es una prioridad y debe comprenderse como una prioridad".

A su juicio, "se debe ser respetuoso con el plan de trabajo trazado, hemos quedado en hablarlo las administraciones y tratarlo con el Consejo de Hermandades, deben ser medidas compartidas con ellos y lo conveniente es trabajar con el conjunto de administraciones y con las cofradías".

Sanz ha indicado que está en disposición de "empezar a poner en marcha el plan de trabajo con las hermandades, y hacerlo con antelación suficiente para planificar las medidas de seguridad y la organización de la Semana Santa del año próximo".

"Eso lo queremos hacer sin descanso y ponernos manos a la obra en el plan de trabajo que se diseñó el martes y ofrecer resultados, siempre actuando con transparencia, explicando a los ciudadanos y con colaboración y coordinación ejemplar entre administraciones", ha aseverado.

Considera que "primero hay que dejar trabajar a los profesionales, hacer una investigación a fondo, completa exhaustiva, rigurosa, como se ha anunciado que se va a hacer".

INFORMES DE LAS HERMANDADES

Asimismo, ha recordado que el compromiso del Consejo de Hermandades de "hacernos llegar lo antes posible los informes que cada una de las hermandades de la Madrugá se ha comprometido a hacer, sobre cómo evaluaron la situación y afrontaron la situación y las propuestas que nos pueden hacer".

"Es conveniente esperar al, resultado de la investigación y a los informes de las hermandades, que se comprometieron a hacerlos llegar lo antes posible", ha añadido.