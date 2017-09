El gobierno local dice que "el interlocutor válido" para la situación de los veladores es Hostetur

Etiquetas

El primer teniente de alcalde del Ayuntamiento de Córdoba, Pedro García (IU), ha dicho este miércoles que "el interlocutor válido ahora mismo" para presentar propuestas en la mesa de veladores por parte de los empresarios del sector es la Asociación Cordobesa de Hostelería y Turismo (Hostetur) y su presidente, Francisco de la Torre, "a quien se va a seguir convocando a la mesa de veladores".

Así lo ha destacado el también delegado de Urbanismo en una rueda de prensa, después de ser preguntado por la reunión de empresarios de la hostelería de esta jornada sobre los veladores y la situación de las dimisiones de miembros fundadores de la Asociación de Profesionales del Turismo de Córdoba 'Córdoba APTC' y de su junta directiva.

En este sentido, ha indicado que los empresarios de la hostelería "se organizan como ellos creen conveniente", a la vez que ha enfatizado que lo que quieran transmitir los empresarios "se verá en la mesa de veladores", que es donde "se trabaja para llegar a acuerdos como se ha hecho en los dos últimos años", ha valorado.

Al respecto, ha resaltado que "todo se va a consensuar en la mesa de veladores y no va a haber ningún cambio que no esté consensuado", de modo que "se va a seguir defendiendo a los que cumplen, los que pagan los impuestos y los empresarios honestos y honrados, que son el 90 por ciento de la ciudad, que cumplen con la normativa".

Igualmente, el también delegado de Turismo ha recordado que "se va a seguir trabajando para los que no cumplen la normativa, los que ocupan el espacio público sin poder hacerlo, los que no pagan impuestos y los que no pagan veladores".

LA CARRERA OFICIAL DE SEMANA SANTA

En otro orden de cosas, sobre la carrera oficial de la Semana Santa y su desarrollo en el entorno de la Mezquita-Catedral, García ha aseverado que tienen que "sentarse el Ayuntamiento, los vecinos, los empresarios y la Agrupación de Hermandades y Cofradías y ver qué es lo mejor para Córdoba, la carrera oficial y la Semana Santa en su conjunto", que supone "uno de los puntos del turismo más importantes para la ciudad y desde el punto de vista cultural", ha añadido.

Por tanto, en su opinión, "hay que sentarse todo el mundo y llegar a acuerdos para mejorar y que cada uno exponga su visión de lo que crea en lo alto de la mesa".