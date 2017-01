Vara señala que el muro de Trump es consecuencia de su "temor" a que "alguien pueda hacer las cosas mejor"

Etiquetas

El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ha manifestado que el muro que pretende construir el recién elegido presidente de los EEUU, Donald Trump, es consecuencia del "temor" de este último a que "alguien pueda hacer las cosas mejor".

Al respecto, ha indicado que ese principio de "lo primero lo nuestro" tiene mucho que ver a su juicio con "el miedo a lo extraño", a la competencia o con "el temor de que alguien pueda hacer las cosas mejor".

De este modo, ha destacado, este viernes en un acto en la Asamblea de Extremadura en reconocimiento de la región como Emprendedora Europea 2017, que el "problema" no es la construcción de un muro físico, sino es la creación de uno "intelectual, ético", que está dentro "de la filosofía de los comportamientos".

Esto se produce "por temor al talento" porque "todo se puede comprar y vender", pero "el talento no tiene fronteras" y cuando se desplaza por el mundo no se le "pueden parar los pies", ha apuntado Vara, quien por ello ha apostado por que se desarrolle talento y "no habrá muro que lo pueda parar".

Así, ha ahondado en que el mundo atraviesa por una etapa de "altísima complejidad" porque "todo está sometido a unos procesos de cambio" muy "rápidos" que hacen condicionar "las estrategias a seguir", ha explicado.

En esta línea, ha añadido que se ha pasado en seis, siete años de un mundo que se movía por unos parámetros que tenía que ver con la ideología, los principios liberales, socialdemócratas, a uno "que tiene que ver con lo identitario". Por ello, "se está renacionalizando el mundo", ha concluido.