Trump describe el Holocausto como "el capítulo más oscuro en la historia de la Humanidad"

Etiquetas

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha descrito este domingo el Holocausto como "el capítulo más oscuro en la historia de la Humanidad", abogando por acabar con el antisemitismo.

"En el Día en Memoria del Holocausto debemos rememorar el capítulo más oscuro en la historia de la Humanidad. Estamos de luto, nos acordamos, rezamos y prometemos: Nunca más. Lo digo, nunca más", ha manifestado, en unas declaraciones ante el Congreso Judío Mundial.

"La mente no puede entender el dolor, el horror y la pérdida. Seis millones de judíos, dos tercios de los judíos de Europa, asesinados por el genocidio nazi. Fueron asesinados por un mal que las palabras no pueden describir y que el corazón humano no puede soportar", ha agregado.

En sus declaraciones, Trump ha destacado que "a día de hoy, apenas unas décadas después del Holocausto, hay una gran nación que surgió del desierto y una orgullosa bandera de David que ondea en el Estado de Israel".

"Esa estrella es un símbolo de la perseverancia judía. Es un monumento a una fuerza inflexible. Recordamos las famosas palabras atribuidas a Theodor Herzl: Si se quiere, no es un sueño", ha indicado.

"Los judíos de todo el mundo han demostrado la verdad de esas palabras día tras día. En memoria de los que hemos perdido, renovamos nuestro compromiso y determinación para no ignorar las advertencias de nuestro propio tiempo", ha añadido.

En este sentido, ha recalcado que "se debe extirpar el prejuicio y el antisemitismo allá donde se encuentre". "Debemos derrotar el terrorismo, y no debemos ignorar las amenazas de un régimen que habla abiertamente de la destrucción de Israel", ha dicho, en referencia a Irán, antes de remachar que "Estados Unidos permanece firme junto al Estado de Israel"

Las palabras de Trump han llegado después de las críticas recibidas por su Administración por dos incidentes diplomáticos relacionados con el Holocausto.

En enero, durante el Día Internacional en Memoria del Holocausto, un comunicado de su Gobierno no mencionó a los judíos, que supusieron la mayoría de los muertos en los campos de concentración y que fueron objetivo de su campaña de exterminio.

Este mismo mes, el portavoz de la Casa Blanca, Sean Spicer, fue objetivo de numerosas críticas después de decir que Adolf Hitler "ni siquiera Hitler se rebajó a usar armas químicas", en una reacción al ataque químico presuntamente llevado a cabo por el Ejército de Bashar al Assad en el norte de Siria.

"No usamos armas químicas en la Segunda Guerra Mundial", esgrimió Spicer. "Alguien tan despreciable como Hitler ni siquiera se rebajó a usar armas químicas", añadió. Spicer se disculpó posteriormente por sus declaraciones.