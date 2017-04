Benedicto XVI: "Ha habido pruebas y tiempos difíciles, pero Él siempre me ha guiado. Estoy lleno de gratitud"

Etiquetas

Benedicto XVI, que este lunes celebró su 90 cumpleaños con una fiesta bávara en la que no faltaron las jarras de cerveza local, ha señalado que su "corazón está lleno de gratitud por los 90 años que el Dios bueno" le ha regalado.

"Ha habido pruebas y tiempos difíciles, pero siempre Él me he guiado y me ha ayudado a continuar hacia delante de manera que yo pudiera continuar mi camino y estoy lleno de gratitud, sobre todo, porque me ha dado una hermosa patria que ahora (Gebirgsschützen , fusileros de montaña de Baviera) me traéis", ha señalado en declaraciones recogidas por Radio Vaticano.

El Papa emérito ha destacado la belleza de Baviera. "El pueblo es bello por sus campaniles, las casas con los balcones llenos de flores, las personas que son buenas. Es bello, en Baviera, porque se conoce a Dios y se sabe que Él ha creado el mundo y que esto es bueno cuando nosotros lo construimos con él. Os agradezco haber traído hasta aquí la Baviera, la Baviera abierta al mundo, vivaz y feliz, que puede ser tal porque sus raíces profundizan en la fe", ha añadido.

Los festejos tuvieron lugar este lunes en los jardines del monasterio Mater Ecclesiae del Vaticano, donde reside Benedicto XVI desde hace cuatro años cuando renunció al pontificado. En las imágenes tomadas por fundación vaticana que lleva su nombre y difundidas por la oficina de prensa del Vaticano, el papa emérito sostiene una gran jarra de cerveza de tierra natal.

Durante la celebración también estuvieron presentes su hermano, Georg Ratzinger, de 93 años, el primer ministro bávaro, Horst Seehofer y el secretario personal del pontífice alemán y prefecto de la Casa Pontificia, Georg Gänswein, entre otros.

Benedicto XVI fue obsequiado con una canasta con productos típicos alemanes, como los "bretzel", y la fiesta fue animada por un grupo de personas ataviados con trajes bávaros.