Una madre acusa a Trump de instrumentalizar la muerte de su hija

La madre de una turista británica asesinada en Australia criticó a Donald Trump por incluir la muerte de su hija en la lista de atentados yihadistas supuestamente mal cubiertos por la prensa, y le acusó de instrumentalizarla para demonizar a los musulmanes.

El presidente de Estados Unidos acusó el lunes a los "muy, muy deshonestos" medios de comunicación de "no querer cubrir" algunos ataques yihadistas, sin fundamentar su declaración. La Casa Blanca publicó posteriormente una lista de 78 "atentados" que según ella fueron "ejecutados o inspirados por el grupo" Estado Islámico.

Varios medios, entre ellos la BBC, The Guardian, The Washington Post y Le Monde respondieron publicando enlaces hacia su amplia cobertura de estos ataques.

La lista incluye cinco "atentados" en Australia. Entre ellos figura el asesinato en agosto pasado de dos mochileros británicos, Mia Ayliffe-Chung, de 21 años, y Tom Jackson, de 30, un crimen que fue ampliamente cubierto por Agence France-Presse (AFP) y muchos otros medios.

En una carta abierta al presidente estadounidense difundida en las redes sociales, Rosie Ayliffe, madre de una de las víctimas, condena el vínculo establecido entre este crimen y el islamismo radical.

.@realDonaldTrump An open letter regarding the deaths of the heroic Tom Jackson and my daughter, Mia Ayliffe-Chung: pic.twitter.com/e4oK5eey0H