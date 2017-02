EL CARDENAL OSORO DESTACA LA LABOR DE LA ONCE EN LA ADAPTACIÓN DE LIBROS EN BRAILLE Y SONOROS PARA PERSONAS CIEGAS

Etiquetas

El arzobispo de Madrid, cardenal Carlos Osoro, destacó hoy la labor de la ONCE en la adaptación de libros en braille y sonoros para personas ciegas o con discapacidad visual grave, según declaró en la visita que realizó este viernes a las instalaciones del Servicio Bibliográfico de la ONCE (SBO), para presentar ‘La Biblia’ en sistema Daisy (sonoro) y que coincide con la versión de la Conferencia Episcopal Española.Durante la visita, monseñor Osoro estuvo acompañado por el consejero adjunto al presidente de Cooperación y Relaciones Institucionales de la ONCE, Alberto Durán; la directora del SBO, Carmen Bayarri, y la coordinadora del Museo Tiflológico, María José Sánchez.En el recorrido por el SBO conoció de primera mano cómo es la producción de libros sonoros y en braille que realiza la ONCE para sus afiliados.Además, visitó el Museo Tiflológico de la ONCE, donde pudo ver y tocar maquetas como la de la Sagrada Familia de Barcelona, la Catedral de Santiago o la Basílica del Pilar de Zaragoza, adaptadas para las personas ciegas.Alberto Durán explicó a monseñor Osoro la utilidad del Servicio Bibliográfico de la ONCE, que permite a las personas ciegas acceder a la cultura. El consejero adjunto al presidente de Cooperación y Relaciones Institucionales de la ONCE puso como ejemplo la importancia de “la digitalización y adaptación de libros para la educación de los niños ciegos”.Por su parte, Osoro agradeció a la ONCE la grabación de ‘La Biblia’ para que todas las personas ciegas puedan acceder a ella, y señaló que “con el trabajo que hacéis en la ONCE derribáis muros que nos impiden la comunicación”.Como recuerdo de la visita, Carmen Bayarri, directora del SBO, obsequió al arzobispo de Madrid con un ipad con ‘La Biblia’ en versión sonora, tras explicarle qué supone para las personas ciegas o con discapacidad visual grave el acceso a este y otros libros.125 HORAS Y 18 MINUTOSEsta nueva edición de ‘La Biblia’, que hace el número 50.000 de los libros sonoros editados por la organización, se incorporó a la Biblioteca Digital de la ONCE (BDO) el 3 de octubre de 2016, fecha desde la que cualquier persona afiliada apuede descargársela en su ordenador, teléfono móvil o tableta digital.La duración de ‘La Biblia’ sonora es de 125 horas y 18 minutos. Ha sido grabada por cuatro lectores de la ONCE y está formada por nueve CD. El primero de ellos contiene la introducción, el índice litúrgico y mapas. El segundo lo forman el Antiguo Testamento y el Pentateuco. Los Libros históricos ocupan el tercer y el cuarto CD. El quinto contiene los Libros sapienciales y poéticos; mientras que el sexto incluye los Libros proféticos. El Nuevo Testamento, con los Evangelios y Hechos de los Apóstoles se encuentran en el séptimo CD; el octavo contiene el Corpus Paulino, y el noveno, las Cartas católicas, Cartas de San Juan, Judas y el Apocalipsis.Durante su visita al Servicio Bibliográfico de la ONCE, monseñor Osoro conoció de primera mano cómo se elabora un libro en braille y cómo se graba la versión sonora, como se ha hecho con ‘La Biblia’. En el Área Braille visitó los departamentos de Impresión, Formación y Encuadernación. Posteriormente, en el Departamento de Producción Sonora, Osoro recibió explicaciones sobre el proceso de grabación y producción de libros en Daisy y visitó las cabinas y el estudio de grabación.Además, pudo conocer cómo las personas ciegas pueden disfrutar del arte y la cultura en un centro sin barreras, como es el Museo Tiflológico de la ONCE, que este año celebra su 25 aniversario llevando la cultura a las personas con discapacidad visual.FOMENTO DE LA LECTURALa ONCE siempre ha prestado un especial interés al acceso de las personas ciegas y con discapacidad visual a la cultura y la comunicación a través de la lectura, como vía necesaria en su plena integración.Para dar respuesta a esta necesidad, la organización cuenta con un servicio especializado que se encarga de adaptar en braille, en relieve y en audio digital accesible (Daisy), obras literarias, textos educativos y para el empleo, material gráfico, señalética, etc., priorizando siempre la adaptación con finalidad educativa y laboral, el interés de la obra y la demanda de sus afiliados.El centro responsable de su coordinación es el Servicio Bibliográfico de la ONCE (SBO), que cuenta con dos sedes, una en Madrid y otra en Barcelona, entre las que se recibe más del 60% de solicitudes de adaptación bibliográfica.