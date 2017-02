La ONCE y el cardenal Osoro presentan La Biblia para personas ciegas

Etiquetas

El cardenal arzobispo de Madrid y vicepresidente de la Conferencia Episcopal Española (CEE), Carlos Osoro, ha visitado este viernes 10 de febrero las instalaciones del Servicio Bibliográfico de la ONCE (SBO) para presentar la grabación de La Biblia para personas ciegas.

Osoro ha agradecido a la ONCE esta grabación que se ha convertido en el libro sonoro número 50.000 de los títulos publicados en la Biblioteca Digital de la ONCE. "Con el trabajo que hacéis en la ONCE derribáis muros que nos impiden la comunicación", ha asegurado el cardenal.

El libro está grabado en sistema Daisy (sonoro), para personas ciegas o con discapacidad visual grave, y coincide con la versión de la Conferencia Episcopal Española (CEE), según informa la ONCE. Se incorporó a la Biblioteca Digital de la ONCE el pasado 3 de octubre de 2016 y desde entonces, cualquier persona afiliada a la ONCE puede descargarla en su ordenador, teléfono móvil o tableta digital.

La grabación, realizada por cuatro lectores de la ONCE, tiene una duración de 125 horas y 18 minutos distribuidas en 9 CD. El primero de ellos contiene la introducción, el índice litúrgico y mapas; el segundo lo forman el Antiguo Testamento y el Pentateuco; los Libros históricos ocupan el tercer y cuarto CD; el quinto contiene los Libros sapienciales y poéticos, y el sexto, los Libros proféticos.

El Nuevo Testamento, con los Evangelios y Hechos de los Apóstoles se encuentran en el séptimo CD, mientras que el octavo contiene el Corpus Paulino, y el noveno, las Cartas católicas, Cartas de San Juan, Judas y el Apocalipsis.

Durante su visita, Osoro ha estado acompañado por el consejero adjunto al presidente de Cooperación y Relaciones Institucionales de la ONCE, Alberto Durán; la directora del SBO, Carmen Bayarri, y la coordinadora del Museo Tiflológico, María José Sánchez.

Durante el recorrido por el SBO, ha conocido de primera mano cómo es la producción de libros sonoros y en Braille que realiza la ONCE para sus afiliados. Además, ha visitado el Museo Tiflológico de la ONCE, donde ha podido ver y tocar maquetas como la de la Catedral de Santiago o la del Pilar de Zaragoza, adaptadas para las personas ciegas.

Alberto Durán ha explicado al cardenal la utilidad del Servicio Bibliográfico de la ONCE, que permite a las personas ciegas acceder a la cultura, y ha puesto como ejemplo la importancia de la digitalización y adaptación de libros para la educación de los niños ciegos.

Como recuerdo de la visita, Carmen Bayarri ha obsequiado al arzobispo de Madrid con un ipad con 'La Biblia' en versión sonora, tras explicarle qué supone para las personas ciegas o con discapacidad visual grave el acceso a este y otros libros.