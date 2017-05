El II Foro One of Us impulsará este sábado desde Budapest una "corriente" provida frente a "populismos o extremismos"

Etiquetas

La Federación One Of Us celebrará este sábado 27 de mayo el II Foro Europeo One Of Us en Budapest (Hungría), bajo el título 'El nuevo orden mundial: la vida y la familia, el núcleo de nuestro debate cultural', que tiene como objetivo potenciar en Europa una "corriente de opinión" en defensa de la vida, la familia y los valores tradicionales, más allá de los "populismos o extremismos" y del "status quo", por los que no se sienten representados.

"Los que defendemos la vida, la familia y los valores tradicionales estamos huérfanos en Europa en este momento. No nos sentimos representados ni por el nuevo orden mundial o 'status quo' ni por los populistas o extremistas. Por ello, debemos poner nuestros esfuerzos en superar la crisis actual, que es moral y no política, y que se ha generado precisamente por la falta de cohesión en estos valores", señala el exdirigente popular y presidente de la Federación One Of Us, Jaime Mayor Oreja.

Mayor Oreja advirtió en una entrevista con Europa Press del intento en Europa de "acelerar el reemplazo de los valores cristianos" a través de la ideología de género en España, de la eutanasia en Francia o Portugal o de los "vientres de alquiler" en general.

"Se va a manifestar cómo se pretende en Europa acelerar lo que significa el intento de remplazar los valores cristianos a través de la eutanasia en Portugal y en Italia; cómo se va a tratar de cercenar la libertad a través de leyes mordaza, como en Francia; a través de la ideología de género, como en España; o como en general los vientres de alquiler, que es un debate que está extendido en el conjunto", apuntó.

En este sentido, el II Foro Europeo One Of Us, que se celebra bajo el patrocinio del primer ministro húngaro, Viktor Orban, y de la ministra de Estado para la Familia y Juventud, Katalin Novak, quiere suscitar un debate que fomente "el desarrollo de una Europa fundamentada en valores sólidos, como la protección de la vida humana" y promover "una corriente de opinión en la defensa de los valores humanistas, de los valores cristianos". Además, se pondrá de relieve el apoyo de países como Hungría, Polonia y República Checa, con políticas que defienden la familia y la vida.

Entre los participantes en el evento destacan el representante de la Unión Europea para la defensa de la libertad de creencias Ján Figel; la ministra de Estado para la Familia de Hungría, Katalin Novák; el eurodiputado polaco Marek Jurek; el presidente de la Fundación Jérôme Lejeune, Jean Marie le Méné; el vicepresidente de la Federación One Of Us, Thierry de la Villejégu; el politólogo Guillaume Bernard o el periodista francés Antoine Pasquier.

Por parte de España, intervendrán el exdirigente popular y presidente de la Federación One of Us, Jaime Mayor Oreja; la exdiputada en el Parlamento Vasco y miembro de la Fundación Valores y Sociedad, María San Gil, o el director de informativos de la Cadena COPE, Jose Luis Pérez.

Las conferencias versarán sobre: 'La expansión de un escenario basado en el Nuevo Orden Mundial'; 'La necesidad de libertad en este nuevo escenario'; 'La defensa de la vida y la protección de la maternidad'; 'La reproducción asistida: de la producción a la comercialización de los niños'; o 'La expansión del nuevo escenario europeo: el papel de One Of Us y cómo comunicar en la defensa de la vida'.

DE PRACTICAR ABORTOS A LÍDER PROVIDA

El sábado a las 21,00 horas se entregará el II Premio One Of Us 'Un héroe de la vida', que este año ha sido para el doctor americano John Bruschalski, que pasó de practicar abortos a convertirse en líder 'provida' y que actualmente dirige un centro para mujeres embarazadas en EEUU.

"El Dr. Bruchalski promovía y proporcionaba métodos anticonceptivos y abortos. También fue uno de los promotores del uso del concepto falso de 'pre-embrión'. Pero tenía un sentimiento profundo de que aquello que hacía no era bueno. Esto le llevó a cambiar radicalmente sus planteamientos y a crear el Centro Familiar Tepeyac, uno de los centros médicos respetuosos con la vida más independientes del país", destacan los organizadores del Foro.

El acto se clausurará con un concierto ofrecido por la Orquesta Sinfónica, Coro y Escolanía JMJ de Madrid, que junto a la Fundación Jérôme Lejeune de París han impulsado el proyecto musical 'La Sinfonía de la Vida', una obra compuesta conjuntamente por el ruso Kuzma Bodrov y el español Carlos Criado, bajo la promoción de Pedro Alfaro, violonchelista español. Un total de 300 músicos y voces así como tres solistas interpretarán la sinfonía bajo la dirección de Borja Quintas.

La sinfonía de la vida está inspirada en un conjunto de escritos de Jérôme Lejeune, que explican: "la vida en el seno materno; la familia, hogar de vida; la investigación y sus límites; el científico en el atardecer de su vida enfrentándose a una ciencia sin conciencia y el misterio insondable de la creación".