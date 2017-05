Mayor Oreja advierte del "intento de reemplazar los valores cristianos" en España con la ideología de género

Etiquetas

La Federación One of Us celebra este fin de semana el II Foro Europeo Provida en Budapest

El exdirigente popular y presidente de la Federación Europea One of Us, Jaime Mayor Oreja, ha advertido de que en Europa se pretende acelerar el "reemplazo de los valores cristianos" a través de la ideología de género en España, de la eutanasia en Francia o Portugal o de los "vientres de alquiler" en general.

Esta "aceleración" será uno de los temas que se abordarán durante una mesa redonda en el II Foro Europeo Provida organizado por la Federación One of Us, que preside Mayor Oreja. El evento tendrá lugar los próximos días 26 y 27 de mayo en Budapest (Hungría).

"Se va a manifestar cómo se pretende en Europa acelerar lo que significa el intento de remplazar los valores cristianos a través de la eutanasia en Portugal y en Italia; cómo se va a tratar de cercenar la libertad a través de leyes mordaza como en Francia; a través de la ideología de género como en España; o como, en general, los vientres de alquiler que es un debate que está extendido en el conjunto", ha precisado el exdirigente popular en una entrevista con Europa Press.

Según ha indicado Mayor Oreja, los que defienden la vida, la familia y los valores tradicionales, están "huérfanos" en este momento en Europa y no se sienten representados ni por "el nuevo orden mundial o 'status quo'" ni por "los populistas o extremistas".

En este sentido, ha explicado que el objetivo de su Federación no es alinearse con ninguna opción política sino "insistir en que tiene que existir una corriente de opinión en la defensa de los valores humanistas, de los valores cristianos".

Durante el II Foro One of Us, los participantes pondrán el acento en el nuevo escenario mundial y el debate actual que, según ha puntualizado Mayor Oreja, no es un debate "entre derechas e izquierdas, entre liberales y socialistas, entre cristiano demócratas y social demócratas" sino "entre el 'status quo', es decir, el nuevo orden mundial que se ha ido consolidando en estos años y el populismo, el extremismo".

"El domingo no hubo un debate entre Susana Díez y Pedro Sánchez, hubo un debate entre el populismo extremismo de Sánchez y lo que trata de representar el nuevo orden mundial, que era Susana; y eso es Macron en Francia frente a Le Pen o fue en su momento Hillary Clinton frente a Trump", ha argumentado, para añadir que en el centro de ese debate se encuentran "los grandes temas: la vida, la familia y la demografía".

Sin embargo, ha reconocido que aquellos que defienden la vida, la familia y los valores cristianos no se identifican ni con unos ni con otros. "Estamos huérfanos porque no estamos representados ni por unos ni por otros", ha insistido. Precisamente, ha achacado la crisis actual, "que es moral y no política", a la falta de cohesión en esos valores.

En cuanto a la situación en España, Mayor Oreja se muestra preocupado por la nación. "Hoy el problema más grave en términos de valores es la crisis de nación, y es evidente que el éxito del pasado domingo del populismo complica y mucho la crisis de nación, porque en el fondo, el populismo bien sea de Podemos bien sea de Sánchez, tiende a entenderse, ser aliados de aquellos que están desde Cataluña y País Vasco en proyectos de ruptura, es decir, que debilita la cohesión del conjunto de los españoles", ha subrayado.

INAUGURACIÓN DEL II FORO ONE OF US

El II Foro Europeo Provida será inaugurado el próximo sábado 27 de mayo por el exdirigente popular Jaime Mayor Oreja en un acto de apertura en el que también participarán: el secretario de Estado para Asuntos Europeos de Polonia, Konrad Szymanski; el viceministro de Recursos Humanos Bence Rétvári; María San Gil, de la Fundación Valores y Sociedad; el filósofo y político italiano Rocco Buttiglione; el profesor de Bioética en la Pázmány Péter University Kálmán Nyéky; y la presidenta de la 'Manif pour Tous', Ludovine de La Rochère.

A lo largo de la jornada, tendrán lugar diversas mesas redondas en las que se abordará "la expansión del nuevo escenario mundial" y el papel que puede jugar la Federación One of Us en este contexto. También se dedicará un espacio al papel que juega la comunicación en la defensa de la vida.

Finalmente, en la clausura intervendrán, además de Jaime Mayor Oreja, la ministra de Familia y Juventud de Hungría, Katalin Novak; el exministro de Defensa de Perú Rafael Rey; el miembro del Parlamento Europeo, el eslovaco Miroslav Mikolasik, y la presidenta de la Fundación Jerome Lejeune, Jean Marie Le Méné, entre otros.

SINFONÍA POR LA VIDA DE LA ORQUESTA JMJ

En el marco del Foro, también se entregará el Premio One of Us y tendrá lugar un concierto de la Orquesta y Coro JMJ, que nació de la Jornada Mundial de la Juventud celebrada en Madrid en 2011, que estrenará en Europa una sinfonía por la vida.

Por el momento, se han inscrito 340 personas de las delegaciones europeas --sin contar los grupos de Hungría-- para asistir a este II Foro One of Us. Desde España se desplazará hasta Budapest una delegación formada por más de 70 personas.

La Federación One of Us nació de la iniciativa ciudadana europea del mismo nombre, que recogió dos millones de firmas en 2013 para exigir a la Unión Europea la protección del ser humano desde su concepción, evitar la destrucción de embriones en los programas de investigación financiados por la UE y evitar que en la cooperación al desarrollo europeo se produzcan apoyos al aborto.

El I Foro Europeo Provida One of Us se celebró en 2016 en París y abordó temas como la eutanasia, el "escándalo" de Planned Parenthood, la maternidad subrogada o las "amenazas contra la defensa de la vida" en Europa.