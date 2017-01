Fonsi Nieto se convierte en el centro de las críticas por su papel como Rey Mago

Etiquetas

Muchos son los famosos que durante la vistera del día de los Reyes Magos se ponen en la piel de nuestras majestades de Oriente para salir en la esperada carroza y cumplir con los sueños e ilusiones de los más peques. Aunque famosos como Francisco Rivera o Manuel Díaz 'El Cordobés' han calificado esta experiencia como inolvidable, repitiendo en más de una ocasión, el Dj Fonsi Nieto ha visto amargada su cabalgata por culpa de las críticas.

Fonsi Nieto fue elegido por el Ayuntamiento de Cádiz para hacer del Rey Gaspar en la cabalgata del Puerto de Santa María, un reto que el Dj aprontó con orgullo y mucha felicidad, aunque parece que dicho entusiasmo no la plasmó al salir en la cabalgata, por lo que se ha convertido en el objetivo de las críticas de los vecinos gaditanos.

La expareja de Alba Carrillo subió una foto disfrazado a su cuenta de Instagram agradeciendo a quienes han hecho posible la experiencia y compartiendo la experiencia, pero lo que era un momento de felicidad se ha convertido en agridulce por comentarios, de aquellos que pudieron ver a Fonsi con sus propios ojos: "Soy vecino de El Puerto y puedo asegurar que no sonrió ni un momento en todo el recorrido y estuvo más pendiente del móvil que de tirar caramelos. Una falta de respeto a El Puerto y a sus ciudadanos. Todavía me pregunto qué ha llevado al Ayuntamiento a elegir a una persona así para algo tan entrañable como encarnar a un Rey Mago".

Aunque existían más comentarios que aseguraban que lo mismoa, han desaparecido, eso sí el propio Fonsi se ha encargado de defenderse y explicar que todo se debía a una alergia a los caballos, animales que le acompañaron durante la primera parte de la cabalgata: "Sí amigo Navas utilice el teléfono, sabes para qué? Para hacer fotos para una marca de caramelos que fue la que me regaló kilos y kilos para que los niños los disfrutarán y para el club de fans de valentino rossi que nos regaló el Merchan, en las redes sociales es muy fácil criticar sin saber verdaderamente lo que hay detrás!!! Y sabes por qué no sonreí en la primera parte del trayecto, tengo alergia a los caballos la última vez que me monte en uno acabe en el hospital,nadie me informó de que había que montar a caballo!!! Si no te gusto te pido disculpas yo lo hice lo mejor que pude y supe,siempre con respeto e ilusión por los niños".