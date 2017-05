Canet: "Con Fenati y Mir no quise mostrar mis cartas"

Etiquetas

El piloto español de Moto3 Arón Canet (Estrella Galicia 0,0) se ha mostrado feliz con su primera victoria en el Mundial, al imponerse este domingo en el Gran Premio de España, y ha reconocido que no quiso "mostrar sus cartas" ante los otros dos aspirantes al triunfo, el italiano Romano Fenati (Honda) y el también español Joan Mir (Honda), hasta que se aseguró de que podía adelantarles.

"No estaba frenando suficientemente tarde, alguna vez he adelantado a Marcos -Ramírez-, pero cuando estaban Romano -Fenati- y Joan Mir no quería mostrar mis cartas", declaró a Movistar MotoGP sobre su adelantamiento en la última curva del trazado jerezano.

Por otra parte, el valenciano explicó que esperaba algo más de ritmo en la prueba. "Mi primera pole en casa, en Cheste, y mi primera victoria aquí... No se puede pedir más. Ha sido una carrera bastante lenta, creía que el ritmo era más rápido. Nos hemos quedado pocos, doce personas; he intentado colocarme siempre entre los cinco primeros, he tenido toques con Darryn Binder", indicó.

"He intentado colarme primero, pero me ha tocado y no se podía, y he decidido quedarme atrás y en la última vuelta, atacar. Lo he hecho bastante bien, porque en la última curva he soltado frenos y he dicho '¿por qué no?'. Cuando salía pensé que me iban a adelantar, y cuando crucé la meta he dicho 'no me lo creo'. Es increíble", continuó.

Además, Canet pudo resarcirse de su caída en Austin tras una dura lucha con Fenati. "Fenati es un pilotazo, un 'gato viejo', por así decirlo, sabe qué tiene que hacer. Tuve un error, fue una novatada en el segundo año, y espero que no vuelva a pasar", concluyó.