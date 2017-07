Rubén Castro: "Ojalá que cuando vuelva el Betis esté lo más arriba posible"

Etiquetas

El delantero canario Rubén Castro se ha mostrado "muy contento" después de anunciarse este martes su cesión al Guizhou Hengfeng Zhicheng FC chino, una "experiencia nueva" que el jugador "tenía ganas de vivir" y por la que ha mostrado su agradecimiento al Real Betis, deseándole que se encuentre "lo más arriba posible" en la clasificación cuando regrese a la entidad andaluza el próximo 31 de diciembre.

"Es una experiencia nueva para mí. Tenía ganas de vivirla, llevo aquí siete años y se me ha presentado esta oportunidad. Se lo he comentado al club y ha salido para adelante. Me voy hasta diciembre, en unos meses estaré aquí otra vez. A ver cómo sale, ojalá que vaya todo bien", indicó Castro a los medios oficiales del club andaluz tras confirmarse su cesión a la Superliga china.

El máximo goleador de la historia del Real Betis agradecía así a la entidad verdiblanca "las facilidades" mostradas en las negociaciones con el Guizhou Hengfeng Zhicheng, club en el que también recaló este martes el ex valencianista Mario Suárez, a la vez que reconocía estar "muy contento" por la oportunidad de afrontar su primer reto como profesional "fuera de España".

"Llevo aquí mucho tiempo y estoy muy agradecido a todos los compañeros que he tenido. También a la afición, que me ha hecho sentir en casa desde el primer momento. A los compañeros tengo que decirles que no es un adiós sino un hasta luego, en diciembre estaré aquí", recordó el delantero, que espera un "año muy bonito" para el conjunto de Quique Setién y encontrárselo a su regreso "lo más arriba posible".

"Eso es lo que queremos todos los béticos para el equipo. Ojalá que cuando venga estemos bastante arriba. A la afición le hace falta que el equipo tenga un buen año. Estoy convencido de que va a ser así", añadió el canario, que mostró además su confianza plena en el nuevo míster. "Va a venir muy bien al equipo. Quiere jugar al fútbol, todo el mundo conoce su estilo y lo único que hace falta es darle tiempo", explicó.

Por último, el delantero quiso mandarle un mensaje de despedida a una afición verdiblanca que lo "ha sido todo" para él durante siete años "muy bonitos". "Jugar en este estadio con esta gran afición es completamente diferente a todo lo demás. Hemos pasado de todo juntos. Siempre he sentido el cariño de esta afición tan grande, pronto nos volveremos a ver", concluyó.