EL CONSUMIDOR LGTBI ES HASTA UN 40% MÁS SIBARITA EN SUS COMPRAS

- Según un estudio de Nielsen. El consumidor lgtbi es hasta un 40% más sibarita que el 'hetero', según el informe ‘Consumo con Orgullo’, elaborado por Nielsen con motivo del World Pride en Madrid.El consumidor lgtbi incluye en su cesta de la compra un 19% menos de productos de marca de la distribución ('marca blanca') y un 16% más de novedades.Además de sibarita, marquista y 'early adopter', este consumidor muestra en su conducta de consumo un 'mix' de indulgencia, carácter deportista y estilo de vida activo. Son habituales en su cesta bebidas alcohólicas de alta graduación, isotónicas y energéticas. E igualmente frecuentes son los preservativos, un 35% más que en la compra de un consumidor heterosexual.En esta fotografía como consumidor, el lgtbi también aparece como un cliente muy tecnológico y exhaustivo en informarse de lo que va a comprar. En concreto, el colectivo compra un 11% más 'online' que los heterosexuales, pero cuando se trata de hacer la compra la diferencia es mayor, un 39%. También es planificador, pues al mismo tiempo un 39% más tiende a informarse previamente de qué comprará y a leer la información nutricional en las etiquetas.CULTO AL CUERPOUno de los mitos que suele acompañar al lgtbi es su mayor propensión al culto al cuerpo. Y el informe parece confirmar esta idea, en tanto muestra una tendencia a ponerse a dieta para conseguir el cuerpo deseado. Y entre sus motivos, además de salud, hay también criterios estéticos y un intento de reducir el estrés del día a día, hasta un 40% más que el heterosexual en ambos casos.En esta idea de cuidarse más y estar mejor con uno mismo, el deporte es el complemento perfecto. Eso sí, en sus hábitos deportivos hay ciertas diferencias con respecto a un ‘hetero’. Por un lado, prefieren los deportes individualistas ('crossfit', natación, deportes de fuerza) y están más al tanto de las tendencias, suelen pedir segundas opiniones y utilizan más aplicaciones móviles y pulseras tipo Fitbit.Todo ello se manifiesta además en su interés en cuidar mucho su alimentación, aunque con matices, ya que no hay diferencias con respecto al ‘hetero’ en el consumo de productos bajos en grasa, en sal o en azúcar. Hay varios imprescindibles en su cocina, sobre todo productos 'bio', sin lactosa, enriquecidos (con calcio, omega3, etc.) y leches vegetales, que consumen entre tres y cuatro veces a la semana.La propensión al ocio es mayor en el colectivo, con la curiosidad añadida de que no es exclusivo de los más jóvenes, sino también de los mayores. Este perfil 'Peter Pan' ofrece particularidades como que un 41% más de 'seniors' salen de bares y discotecas, e incluso un 61% más acude a festivales de música.