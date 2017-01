¿Adiós al dentista? Un fármaco regenera los dientes sin necesitar implantes

Etiquetas

Investigadores británicos han identificado un fármaco que puede regenerar los dientes desde adentro hacia afuera, reduciendo la necesidad de rellenos artificiales.

El fármaco se utilizó previamente en los ensayos clínicos de Alzheimer, y ahora parece mejorar la capacidad natural del diente de curarse a sí mismo. Funciona mediante la activación de células madre dentro del centro de pulpa del diente, lo que provoca que el área dañada regenerar el material de dentina dura que constituye la mayoría de un diente.

"La simplicidad de nuestro enfoque lo hace ideal como un producto dental clínico para el tratamiento natural de grandes cavidades, proporcionando protección de la pulpa y la restauración de la dentina", dijo el autor principal de la investigación, Paul Sharpe, del King's College de Londres. "Además, el uso de un fármaco que ya ha sido probado en ensayos clínicos para la enfermedad de Alzheimer proporciona una oportunidad real de obtener este tratamiento dental rápidamente en las clínicas".

Traumatismos o cavidades

Después de que un diente se daña por cosas como trauma o cavidades, la pulpa suave en su centro puede ser expuesta, aumentando el riesgo de infección. Para evitar esto, nuestros cuerpos crean una delgada capa de dentina, el tejido duro y calcificado que forma el grueso de un diente, lo que ayuda a impedir que el material externo entre en su interior.

Pero este proceso no es suficiente para evitar que las cavidades grandes expongan la pulpa vulnerable, por lo que los dentistas perforan la cavidad y luego empacan el área con rellenos artificiales, un tratamiento que ha funcionado en el pasado, pero no es ideal.

"El diente no es sólo un pedazo de mineral, tiene su propia fisiología, está reemplazando un tejido vivo con un cemento inerte", dijo Sharpe a The Guardian. "Los rellenos funcionan bien, pero si el diente se puede reparar a sí mismo, seguramente [es] la mejor manera, estás restaurando toda la vitalidad del diente".

Sharpe y su equipo encontraron que podían usar el fármaco de Alzheimer Tideglusib para estimular las células madre dentro de un diente para realmente crear más dentina de lo habitual, regenerando toda la estructura sin necesidad de añadir ninguna sustancia extraña en absoluto.

En otras palabras, no rellenos.

Para averiguar esto, los investigadores utilizaron Tideglusib en dientes dañados en ratones para ver cómo promovió la activación de células madre.

El fármaco se aplicó a la cavidad usando una esponja de colágeno biodegradable empapada en moléculas de Tideglusib, y entonces todo fue sellado por dentro. Después de varias semanas, el equipo vio que la esponja de colágeno se había degradado, y los dientes habían regenerado suficiente dentina para llenar el vacío.

El proceso en sí es muy similar a un relleno de cavidad normal, pero en lugar de poner en un relleno artificial, los médicos están alentando el crecimiento de la dentina natural, lo que lleva a los dientes más saludables a largo plazo.

"La odontología no sólo se trata de llenar y perforar, sino también de mantener los dientes sanos", dijo a The Guardian el biólogo de células orales Ben Scheven de la Universidad de Birmingham en el Reino Unido, que no participó en el estudio.

"Es un tratamiento accesible y barato, puedo imaginar que se utilice en la clínica". Teniendo en cuenta que la técnica hasta ahora sólo se ha probado en ratones, hay todavía mucho tramo de investigación para confirmar si los resultados pueden ser replicados en los seres humanos.

El equipo planea comenzar a hacer experimentos con el fármaco en ratas y si esos resultados son positivos, los ensayos con seres humanos podrían estar próximos. La buena noticia es que Tideglusib y las esponjas de colágeno usadas en el procedimiento han pasado los ensayos clínicos para otros tratamientos, lo que probablemente acelerará el proceso si la técnica llega a pruebas humanas.

Otras investigaciones

Este no es el único esfuerzo para mejorar la forma en que se realizan rellenos dentales. En 2015, otro equipo en el Reino Unido anunció que están desarrollando un "casquillo de pulpa" que se puede insertar en un diente para estimular las células madre y desencadenar un crecimiento similar dentina.

Y otro estudio a partir de 2015, esta vez por investigadores en Australia, encontró que la caries dental podría ser revertida con un barniz de fluoruro de alta concentración antes de las cavidades que se forman, posiblemente reduciendo la cantidad de tratamiento necesario para empezar.

Habrá que esperar para que esté disponible para las personas

Todavía tenemos un largo camino por recorrer antes de que estas opciones estén disponibles en nuestro dentista local, pero los investigadores están decididos a hacer la atención oral menos terrible en el futuro, lo que debería ser una buena noticia para millones de personas que temen ir al dentista.