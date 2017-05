La Junta "investigará hasta el final" lo sucedido con el atún fresco que ha intoxicado ya a 63 personas en Andalucía

Etiquetas

El consejero de Salud, Aquilino Alonso, ha señalado que "seguirán investigando hasta el final" lo sucedido con los diferentes lotes de atún adquiridos por particulares en fresco, cuyo consumo ha supuesto ya la intoxicación de histamina de 63 personas en Andalucía, y que fueron comercializados por parte de la empresa Garciden SL., ubicada en Vera (Almería) y a la que el Gobierno andaluz ha abierto un expediente.

En declaraciones a los periodistas en Sevilla tras visitar el Hospital Macarena con motivo del Día del Niño Hospitalizado, el consejero ha explicado que "se están recogiendo todas las muestras para ver cuál es la situación", toda vez que ha afirmado que "no se atreven a hacer hipótesis previas, porque cualquier hipótesis iría en torno a culpabilizar a una de las partes".

"Pero evidentemente seguiremos investigando hasta el final", insiste el consejero, que señala que "se han recogido muestras de los diferentes lotes y se comprueba el origen". Así, Alonso ha indicado que "se está haciendo el seguimiento de dónde vienen los atunes", para, "cuando tengamos el resultado definitivo, saber dónde se rompió la cadena y garantizar que no suceda en el futuro".

"Hay que tomar las medidas para que eso no vuelva a pasar o por lo menos evitar en lo posible que suceda, porque el riesgo cero cuando hablamos de temas de salud pública no existe, pero tenemos que tomar las medidas y aprender de los hechos para intentar evitar que no pasen en el futuro", concluye el consejero de Salud.