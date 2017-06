CRUZ ROJA LAMENTA QUE SOLO DONEN SANGRE EL 5% DE LOS POSIBLES DONANTES

Etiquetas

Cruz Roja Española lamentó este lunes que “en España solo el 5% de los potenciales donantes de sangre, donan”, con motivo del Día Mundial del Donante de Sangre, que se celebra el próximo miércoles, 14 de junio.La organización hizo hincapié en que la celebración del Día Mundial del Donante tiene como objetivo “ayudar a concienciar a la población sobre la necesidad de la donación voluntaria de sangre” y “reconocer la contribución de los donantes regulares al sistema de salud de cada país”, que “salvan vidas todos los días”.Cruz Roja explicó que “la razón principal por la que las personas declaran no donar sangre es porque nadie se lo ha pedido o porque les falta información”.En este sentido, manifestó que “los donantes de sangre son indispensables porque la sangre es un tejido irremplazable y que no se puede fabricar, por ello la única manera de conseguirla es mediante la donación voluntaria y altruista de las personas solidarias”.“Además, la sangre tiene fecha de caducidad, de ahí la importancia de que la donación sea un acto continuo pues unas grandes reservas de forma puntual no garantizan la cobertura de manera habitual”, agregó.Por último, detalló que “ser donante es sencillo, pues puede donar cualquier persona mayor de 18 años, que pese más de 50 kilos y que tenga un estado de salud bueno”, y añadió que “entre una donación y otra sólo hay que esperar dos meses”.