No son gruñonas ni están enfadadas, el dolor premenstrual afecta al estado ánimo

Llega esa época del mes y su humor cambia. Las propias mujeres en ocasiones bromean hablando de ello. Es que estoy en esos días así que no me.... Pero la ciencia se lo ha tomado muy en serio y han encontrado pruebas de que las mujeres que pasan por síndrome premenstrual severo (PMS) no son gruñonas sino que su mal humor puede ser causado por una mutación genética que se envía a las células durante este momento precio al período.

Casi todas las mujeres lo pasan mal durante el tiempo de la premenstruación, pero hay entre un 2 al 5% de mujeres que sufren una versión aún más extrema del síndrome, llamado trastorno disfórico premenstrual (TDPM), lo que les provoca irritabilidad intensa, tristeza, ansiedad, hinchazón y dolores musculares. De tal forma que llevar una vida normal se convierte en toda una odisea.

Las mujeres notan hasta 80 síntomas

En uno de los últimos estudios realizados en España se comprobaron los efectos que las propias mujeres notaban en su cuerpo. En total había cerca de 80 síntomas (40 físicos y 40 psicológicos). Los más frecuentes recogidos en el estudio fueron los síntomas físicos (81,6%): mamarios, musculares, cefaleas, aumento de peso y retención hídrica.

A estos le siguen la irritabilidad (58%), falta de energía (53%), ganas de llorar (48,7%) y ansiedad (40,5%). La autoevaluación de la severidad de cada uno de los síntomas fue de leve a moderada en más del 80 por ciento de las mujeres, y severos en el 10 por ciento de los casos.

A pesar de este impacto en la vida social y personal de la mujer, por lo general esta sintomatología se asume como normal. De hecho, incluso en las formas más severas de la patología hasta un 75 por ciento de las mujeres no consultan a su médico porque consideran que es normal, íntimo o por no haber pensado que pudiera tener solución.

De las que acuden, según la encuesta, los tratamientos más utilizados para aliviar esta sintomatología son los anticonceptivos hormonales en el 57 por ciento de los casos, seguidos de analgésicos en un 53,3 por ciento y remedios caseros o naturales en el 4,1 por ciento de los casos.

Los investigadores saben que las mujeres en estas circunstancias tienen niveles hormonales normales, pero por alguna razón, sus cuerpos son mucho más sensibles a ellos y su impacto en el estado de ánimo es muy real.

El cerebro reacciona de forma distinta en estos días. El estudio se realizó con un pequeño número de mujeres. La investigación se ha publicado en Molecular Psychiatry. Los expertos consideran que mientras más evolucionen las investigaciones antes se sabrá cómo aliviar unos síntomas que sí, son para estar de muy muy mal humor.