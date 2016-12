El abuso de antibióticos genera 'superbacterias' resistentes a todos los medicamentos

Etiquetas

Ayer se hizo público un dato alarmante: los pediatras españoles prescriben antibióticos de forma excesiva. Según un estudio publicado en la revista 'The Journal of Pediatrics', en sus dos primeros años de vida, los niños españoles reciben hasta un 50% más que los alemanes y estadounidenses.

Roi Piñeiro Pérez, miembro de la Sociedad Española de Infectología Pediátrica (SEIP) y del Comité de Medicamentos de la Asociación Española de Pediatría, estos datos no son nuevos. "España ha sido siempre un país en el que el uso de antibióticos ha sido diferente, se prescribían más que, por ejemplo, en los países nórdicos. La situación ha mejorado notablemente, aunque no lo suficiente", explica el doctor a lainformacion.com.

No obstante, pese a que el pediatra considera que este estudio es interesante, "valora solo la Comunidad Valenciana frente a Europa. No podemos extrapolar los datos a España entera. En el Comité de Medicamentos de la Asociación Española de Pediatría realizamos el estudio ABES, y evaluábamos si los pediatras prescribían de forma correcta y los datos fueron muy buenos, incluso mejores que en otros países de la UE".

Para el doctor Roi Piñeiro se debería comprobar hospital por hospital si se está prescribiendo antibiótico de forma correcta e imponer formación a quien no lo haga. "Existen numerosas guías de consenso para hacer un buen uso de estos medicamentos. Quien no lo hace es que no lo ha leído", asegura.

El más recetado a niños: la amoxicilina

Asimismo, este pediatra revela a lainformación.com que los antibióticos más recetados son la amoxicilina y el augmentine, aunque critica que en ocasiones se recetan cuando no se debe, como en el caso de una gripe. "En la era preantibiótica, la gente moría de infecciones,. Cuando surgieron los antibióticos, se venció una primera batalla contra las bacterias. No obstante, las bacterias evolucionan y se van haciendo resistentes a los antibióticos. Si yo abuso de los antibióticos, más bacterias se van a hacer resistentes. Ya hay superbacterias que son resistentes a todos los antibióticos", detalla.

Así, unas 700.000 personas mueren cada año a causa de microbios resistentes a los antibióticos, según un reciente informe llevado a cabo para el Gobierno británico que afirma además que, la ausencia de medidas urgentes en este tema, llevará en 2050 a más muertes por superbacterias (un total de 10 millones de fallecimientos cada año) que por enfermedades como el cáncer (8,2 millones de muertes anuales).

En este sentido, Roi Piñera recomienda a los padres que confíen y que no exijan a sus pediatras el uso de antibióticos. "Cuando se les explica que no es necesario antibiótico, algunos padres al final no vuelven, van a otro sitio para que les receten antibiótico. Se van tan contentos. Genera una sensación de falsa seguridad tanto para los padres, como para los pediatras que no saben y siguen el gran mito español de "yo por lo menos le he puesto algo". Por ello, es necesario que los médicos nos guiemos por los documentos de consenso y la evidencia científica. Los pediatras deben leer las guías terapéuticas, que para algo están. Es una suma de todos", concluye.