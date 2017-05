MADRID. COLECTIVOS DE TRANSEXUALES REGISTRAN UNA SOLICITUD MASIVA DE CAMBIO DE DATOS DE NOMBRE Y SEXO EN LAS TARJETAS SANITARIAS

Etiquetas

Representantes de distintos colectivos de transexuales, entre ellos, Cogam, Fundación Daniela y Arcopoli, han registrado en la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid una solicitud masiva para el cambio de datos en lo que se refiere al nombre y al sexo en la tarjeta sanitaria, para denunciar que aún no se ha reglamentado el proceso para la obtención de la documentación administrativa que contempla la Ley Integral de Transexualidad.La diputada socialista en la Asamblea de Madrid y activista transexual Carla Antonelli, que acompañó a estos colectivos, explicó a Servimedia que, con esta iniciativa quieren "la inactividad en el desarrollo normativo de la citada ley, ya que no se ha implementado la mayoría de los protocolos ni el acceso para la solicitud de la documentación administrativa que contempla la normativa”.Asimismo, explicó que “ahora mismo las personas transexuales no tienen reglamentado cómo obtener dicha documentación regulada por ley, porque el Gobierno regional no ha habilitado ningún formulario ni dirección física donde realizarlo, por lo que las personas transexuales, al no poder obtener dicha documentación tampoco pueden modificar los datos en sus tarjetas sanitarias, lo que provoca situaciones sangrantes al ser llamadas y atendidas con un nombre que no representa su verdadero sexo sentido, al igual que en colegios, institutos y universidades”.A su juicio, “todo ello ha dado lugar a situaciones de desigualdad, al pretender que se reconozcan los derechos expresados en la citada ley, como el cambio de nombre en la tarjeta sanitaria, el cual se ha reconocido en algunos centros de salud y en otros no”.Informó de que las propias personas transexuales han sido las que han redactado un formulario para realizar la solicitud a forma de denuncia. Indicó que, aunque “la denuncia del incumplimiento no solo se refiere al aspecto de la documentación administrativa, también existen múltiples apartados en los que aún no se ha activado dicha ley, a pesar de que en el preámbulo de la normativa señala que "urge por ello asegurar y garantizar los derechos sanitarios de las personas transexuales y establecer seguridad jurídica en el acceso a los tratamientos que les son necesarios para evitar la aparición de patologías derivadas del sufrimiento psicológico, la automedicación o los tratamientos médicos irregulares en condiciones no idóneas, así como la acentuación del proceso de exclusión social y marginación que deriva de la desatención". La diputada del PSOE consideró que las personas transexuales “ven alterados sus derechos e incumplidas las expectativas de los mismos, por lo que queremos denunciar el incumplimiento de una ley que la Asamblea de Madrid aprobó y no se está cumpliendo por falta de interés político de los gobernantes de la Comunidad de Madrid, para poder llevarla a cabo mediante el desarrollo reglamentario correspondiente”. Por último, instó a la Administración autonómica al cumplimiento de la misma ley "con la mayor urgencia posible, ya que cada día que transcurre hay mas situaciones de discriminación, estigma y humillación para un colectivo que lleva demasiados años soñando con que esta ley se hiciera realidad".