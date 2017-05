Cs pide a la Junta establecer una auditoría externa para conocer la situación real de las listas de espera en sanidad

Etiquetas

Ve detrás de los planes de García-Page "poca cosa o nada" y le pide que se busque nuevos socios si con los socios que tienen no puede gestionar

La portavoz regional de Ciudadanos, Orlena de Miguel, ha instado al Gobierno regional a que realice una auditoría externa para conocer la situación real de las listas de espera en sanidad y ver si se están aplicando los criterios técnicos que se tienen que aplicar a la hora de elaborarlas.

Así se ha manifestado este jueves en rueda de prensa Orlena de Miguel, quién además ha añadido que una vez que se sepa la situación real en la que se encuentran dichas listas, el siguiente paso sería ver cuáles son las causas y dentro de esas causas ver las posibles soluciones.

En este sentido, la portavoz regional de Cs ha criticado las "eterna pelea entre el PP y el PSOE por los datos de la lista de espera, que cuando gobiernan tienen un número maravilloso y cuando gobierna el de enfrente son tremendamente horribles".

Por eso, De Migue ha señalado que para huir de esas "trifulcas" Ciudadanos ha decidido reunirse con la asociación de pacientes para ver cuál es su percepción, y según los estudios que les han mostrado, "Castilla-La Mancha está entre las cinco comunidades autónomas con listas más largas de espera y con más tiempo de demora".

"De hecho ahora mismo tenemos casi a 36.000 pacientes a la espera de una intervención quirúrgica, evidentemente, esto señala que algo se está haciendo mal", ha agregado la portavoz regional de Ciudadanos.

Además, también se han reunido con las asociaciones de médicos, quiénes les han explicado que las causas por las que se rebajan las listas de espera es "porque se les combina a atender la primera cita muy rápido, pero luego se les hace demorar mucho la segunda cita. Por eso, los números de las estadísticas parece que mejoran, pero en realidad la atención al ciudadano no está siendo la necesaria", ha explicado De Migue.

"DÉFICIT DE CONTRATACIÓN"

Por otro lado, ha señalado que otra de las posibles causas de la ampliación de las listas de espera, es la contratación. En este aspecto ha indicado que la región lleva arrastrando un "déficit de contratación" desde hace varias legislaturas.

Otro problema añadido, según De Miguel, es "el caos" que se está formando en las bolsas de empleo sanitario. "Llevamos varios meses, que se ha achacado el problema a la nueva fórmula de gestionar las bolsas, pero no se ha solucionado nada", ha agregado.

"Hay una plataforma de una asociación con todos los que están dentro de esas bolsas de empleo y nos cuentan que por ejemplo se está tirando de listas del 2014 y los que entran en esa lista en el 2015 y en el 2016 no tienen la posibilidad de ser contratados", ha denunciado la portavoz regional de Ciudadanos.

"BUSCAR NUEVOS SOCIOS"

Por último, ha recalcado que todo esto da lugar a "una falta total de transparencia, de rigor y de justicia porque ya no está primando el mérito y la capacidad a la hora de la contratación, se está tirando de listas generales para cubrir puestos que son muy específicos, poniendo en riesgo en muchos casos la salud de los pacientes".

"DETRÁS DE LOS PLANES DE PAGE HAY POCA COSA"

A preguntas de los medios, sobre la valoración de Ciudadanos a la mitad de la legislatura del Gobierno de Emiliano García-Page, De Miguel ha respondido que durante la legislatura "han anunciado planes maravillosos, pero que detrás de esos anuncios luego han visto poca cosa o nada".

"Ahora es verdad que ha habido ciertos planes que se han anunciado pero como no ha habido presupuestos, está esa excusa de que no hay presupuestos y que por eso no se pueden implementar los planes", ha criticado la portavoz regional de Ciudadanos.

"El Gobierno regional está para gestionar y si con los socios que tienen no puede gestionar, pues tendrá que buscarse socios nuevos. No puede echar balones fuera y no avanzar", ha concluido De Miguel.