MONTSERRAT REITERA EN EL SENADO QUE MODIFICAR EL COPAGO NO ESTÁ EN LA AGENDA DEL GOBIERNO

Etiquetas

La ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Dolors Montserrat, volvió a reiterar este martes en el Senado que “no está en la agenda del Gobierno modificar el pago de los medicamentos”.Así lo afirmó en la sesión de control al Gobierno en el Senado ante la pregunta del senador José Martínez Olmos, del Grupo Parlamentario Socialista sobre “si el Gobierno va a incrementar el copago farmacéutico a los pensionistas”, a la que Montserrat respondió que no entendía porque, de nuevo, se le hacía la misma pregunta.En este sentido, el senador socialista respondió a la responsable de Sanidad que “cometió un error hace pocas semanas cuando trasladó a la opinión pública reflexiones que crearon alarma social entre los pensionistas. El problema del copago es que produzca un perjuicio en la salud de este colectivo. De hecho, la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria (Semergen) asegura que el 15% de estos pensionistas no pueden comprar sus medicamentos a final de mes, por lo que interrumpen sus tratamientos”.Ante estas afirmaciones, Montserrat recordó que “el copago farmacéutico no es un invento de este Gobierno porque existe desde hace más de 40 años. En 2012 nosotros lo reformamos para hacerlo más equitativo y justo. Con nuestro sistema, los españoles dejaron de pagar por los medicamentos por razón de edad, pasando a contribuir en función de sus ingresos. Además, los parados de larga duración han dejado de pagar por sus medicamentos cuando con el Gobierno socialista pagaban el 40%. Estamos comprometidos con el bienestar social y con los pensionistas”.