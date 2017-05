El PSOE reclama al Gobierno 100 millones para el Fondo de Cohesión y un Fondo de Innovación Sanitaria de 150 millones

Etiquetas

El PSOE ha reclamado al Gobierno 100 millones de euros para que el Fondo de Cohesión "recupere los niveles que tenía cuando los socialistas gobernaban", así como un Fondo de Innovación Sanitaria, con una partida en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 150 millones que consideran "imprescindible para que las comunidades autónomas avancen en sus innovaciones terapéuticas".

Así lo ha señalado el portavoz de Sanidad del partido, Jesús María Fernández, que se ha reunido este martes en el Congreso, con la Consejera de Sanidad de la Comunidad Valenciana, Carmen Montón. En este encuentro, que tenía como objetivo analizar las enmiendas a los PGE presentadas por el PSOE y que afectan a la Comunidad Valencian, también han estado presentes la secretaria adjunta del Grupo Socialista, Marisol Pérez Domínguez y el portavoz de Presupuestos, Javier Lasarte.

Antes del encuentro, Fernández ha recalcado ante los medios que el Plan de Estabilidad que ha actualizado el Gobierno "incide en seguir reduciendo la inversión en salud en los próximos años", de ahí las enmiendas presentadas por su partido que, según ha señalado, tienen como objetivo, entre otros puntos, recuperar la universalidad de la sanidad.

En el caso de la Comunidad Valenciana, el grupo socialista ha incorporado también una enmienda "solicitando el compromiso presupuestario del Gobierno de España en la rehabilitación del antiguo hospital La Fe".

UN "MALTRATO" A LA SANIDAD VALENCIANA

La Consejera de Sanidad valenciana, tras agradecer al PSOE que "se haga eco del sentir" de los ciudadanos de su región, ha denunciado que "hay una infrafinanciación histórica" y "un maltrato" a su comunidad en esta materia que, a su juicio, "es urgente" corregir. Montón ha subrayado que la universalidad en la sanidad pública valenciana es algo que se está poniendo en práctica desde la llegada al Gobierno regional de Ximo Puig, así como las ayudas frente al copago impuesto por el PP, que siguen pidiendo que se derogue "día a día".

La consejera valenciana ha considerado "muy positiva la iniciativa del grupo socialista de apostar por la contribución y la ayuda a las autonomías en fármacos innovadores". En este sentido, ha explicado que en la Comunidad Valenciana se están dispensando los tratamientos para todos los pacientes de hepatitis C a pesar de no estar recibiendo "ningún apoyo del gobierno central".

"Lo que queremos es que estas enmiendas prosperen y evidenciar que ya está bien, que no vamos a soportar más recortes. Desde la Comunidad Valenciana hemos dicho no a los recortes y hemos dicho sí a fortalecer la sanidad pública valenciana que habla de universalidad, de decir no a los copagos y también de corresponsabilizarse en aquellos fármacos innovadores que nos hacen mucha falta", ha concluido Montón.