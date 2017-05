Sanidad dice que actuará si detecta algún patrón que "demuestre que el amianto en Toledo puede ser nocivo para la salud"

Etiquetas

El consejero de Sanidad, Jesús Fernández, ha afirmado que la media de enfermedades por contaminación de amianto en la región está "por debajo" de la del país y que si en algún momento se detecta "algún patrón epidemiológico o clínico que demuestre que esta contaminación puede ser nociva para la salud", no tendrán "ningún inconveniente" en actuar.

Así ha respondido Fernández a preguntas de los medios referidas al malestar que siguen manifestando los vecinos del barrio toledano de Santa María de Benquerencia sobre la presencia de amianto y el descubrimiento de más residuos materiales elaborados con este mineral en las proximidades de sus viviendas.

"El otro día quería mandar el mensaje de tranquilidad y me sigo manifestando en él. En Castilla-La Mancha, las enfermedades que provienen por la contaminación por amianto están por debajo de la media de España", ha asegurado el titular de Sanidad en la Comunidad Autónoma.

En este sentido, ha aseverado que "cómo no, la Consejería y el Gobierno regional va a estar al lado de quien necesite cualquier cuidado". "No estoy en contra de nada, ni siquiera me pondría en contra de lo que hubiese qué hacer desde el punto de vista sanitario", ha agregado Fernández Sanz.