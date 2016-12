Estas son las claves para vivir cien años del doctor Valentín Fuster

Etiquetas

La edad es una actitud. Eso es al menos lo que piensa el cardiólogo Valentín Fuster. Según su experiencia, la motivación es un fundamental para disfrutar de una vida larga y saludable y cumplir años no significa renunciar a nada, simplemente hay que adaptarse.

Y por eso ha decidido con la ayuda del periodista Josep Corbella escribir un libro para arrojar luz sobre estos aspectos. Bajo el título "La Ciencia de la larga Vida" ambos desgranan la manera de cumplir años y mantenerse en plena forma física y mental.

"Quien tiene un objetivo en esta vida tiene muchas probabilidades de ser feliz". afirma el doctor Valentín Fuster en la presentación del libro. "Con un objetivo se funciona mejor, te cuidas mejor, es fuente de autoestima..." añade el reputado cardiólogo.

Las zonas azules de la longevidad y la felicidad

Fuster y Corbella identifican en el libro aquellos lugares en los que sus habitantes viven más años. Las llaman zonas azules y están en la región de Barbagia (Cerdeña), Okinawa (Japón), Icaria (Grecia) y comunidad de Loma Linda (California). En principio parecen zonas remotas que no tienen nada en común, excepto la longevidad de sus vecinos.

Pero si se profundiza en las características de estos lugares se observa que comparten algunos factores ambientales y también emocionales. Por lo general son personas con una rica vida emocional, con muchas amistades, con grandes lazos familiares... y lugares en los que la vida se vive con calma.

Calma, sí, porque está demostrado que el estrés es uno de los mayores factores de envejecimiento. Sólo nosotros somos los responsables de cómo el tiempo afecta a nuestras células. "Es cierto," afirma Fuster "que la genética influye pero no tanto como se cree. Se ha demostrado que cuidándose la incidencia de la herencia genética es menor." "Si sabes que tienes predisposición a padecer una enfermedad concreta", añade el cardiólogo, "está en tu mano evitar los comportamientos y acciones que pueden agravarlo", sentencia.

Luchar contra la herencia genética es posible

Diferente es en el caso de otras enfermedades degenerativas como el Alzheimer. En estos casos es muy difícil evitar la enfermedad pero lo que si se puede "es retrasar los síntomas". Fuster asegura que el funcionamiento del cerebro está relacionado con el del cuerpo. "Se ha demostrado científicamente que el esfuerzo intelectual ayuda a retrasar la degeneración celular. No se trata de hacer crucigramas, se trata de leer, de razonar..."

Existen muchas falsas creencias sobre la vejez, sobre cómo limita la vejez y no es así. Una persona con más de 70 años puede seguir viviendo igual que una de 40, sólo tiene que adaptar el ritmo pero eso no significa que tenga que renunciar a nada. Fuster señala que un ejemplo es el sexo. "No se tiene por qué renunciar a él, simplemente es diferente" y por eso dedica a ello un capítulo entero del libro, en el que habla sobre cómo mantener una vida activa en ese sentido.

Hay que promover hábitos saludables

Por eso es fundamental, señalan ambos autores, concienciar a los niños de cuales son los hábitos que pueden hacernos vivir más y mejor. "No se trata de prevenir, lo que hay que hacer el promover una conducta saludable" afirma Fuster.

Y para ello mantienen varios proyectos en los que se educa a los más pequeños, practicamente desde su nacimiento en fomentar hábitos saludables. Se trata de comer bien, de no fumar ni tomar alcohol y de hacer ejercicio, además de tomarse la vida con más calma.

Y los resultados están siendo muy buenos. "Los niños son como esponjas y si desde pequeños aprenden que el tabaco es malo, igual que el alcohol. Eso hace que no imiten comportamientos dañinos de los adultos.

"La ciencia de la larga vida" es un libro destinado para todos los públicos. Para los jóvenes, para que aprendan cómo tienen que cuidarse ahora para vivir más y mejor, peor también para aquellos que ya han cumplido cierta edad y aunque no se hayan cuidado ahora quieren empezar a hacerlo, porque como dice Valentín Fuster "nunca es tarde para empezar a cuidarse".

Recoge casos reales que han pasado por su consulta

Los autores señalan que este es el primer libro que habla sobre el envejecimiento en estos términos y además de una manera tan práctica. "No se trata de cuestiones teóricas sino que está basado en la experiencia recogida en los últimos años en la consulta".

Es un libro muy práctico. "A lo largo de todos estos años he comprobado que influyen aspectos tanto de alimentación y hábitos saludables como de ilusión. La felicidad ayuda a vivir más y mejor. Y no sólo eso, los autores aseguran que vivir más significa vivir mejor y que está demostrado científicamente que quienes viven más pasan menos tiempo enfermos.

20 consejos básicos para disfrutar de una larga vida

Editado por Planeta este libro muestra a lo largo de 21 capítulos cuales son las claves de un buen envejecimiento. Edad biológica, funcionamiento de los tejidos, genética, ambiente y longevidad, las hormonas y el envejecimiento, alimentación y curas milagro son algunos de los aspectos en los que profundizan los autores.

El libro termina con 20 consejos básicos para disfrutar de una larga vida, como tener calidad vida, realizarse los controles médicos y confiar en el futuro entre otros. Un libro imprescindible para todos los que quieran vivir más y mejor.