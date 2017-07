La dietista Lucía Martínez ve clave para una buena alimentación comer producto fresco, local y sin etiqueta

Etiquetas

La dietista-nutricionista Lucía Martínez, bloguera de 'Dime qué comes', ha defendido que es fundamental llevar una dieta equilibrada y sobre todo "comer producto fresco, local y que no lleve etiqueta", todo frente a las amplias jornadas de trabajo, el ritmo frenético de vida que llevamos y una mala alimentación, que "son aspectos que pueden influir en la salud hasta el punto de generar graves problemas físicos y psíquicos".

Marínez, que ha participado en el curso de verano 'Alimentación vegetariana: actualización, mitos y claves' que se está celebrando en el marco de la XV Edición de los Cursos de Verano de la Universidad Pablo de Olavide en Carmona, ha señalado que no tener tiempo para cocinar, ir a comprar y el hecho de que en muchas familias ya no exista la figura de la persona que se encargue de hacer la comida, son factores que influyen en que no nos alimentemos correctamente.

Las consecuencias son claras, a su juicio, "tenemos a la vista de todos las elevadísimas tasas de obesidad infantil que tiene España, casi al mismo nivel que Estados Unidos. Y en adultos no nos quedamos atrás. Existen tasas altísimas de diabetes tipo 2, hipertensión y accidentes cardiovasculares, que son la primera causa de muerte por detrás de los accidentes".

A nivel mental, las personas con obesidad alta suelen tener más problemas de autoestima y depresión, indica Lucía Martínez, que sostiene que "todo ello, unido a un estilo de vida sedentario y el consumo de tabaco, provocan importantes problemas de salud entre la población".

El etiquetado de los productos es uno de los elementos más importantes a tener en cuenta a la hora de hacer la compra correctamente. Para la dietista, "es importante que como consumidores estemos informados para saber elegir y leer la etiqueta, puesto que en ocasiones, la publicidad nos cuenta lo bonito del producto y esconde lo malo".

Si queremos comer adecuadamente, Martínez recomienda comer fruta y verdura, mejor si es de temporada y local; frutos secos y legumbres; carne natural y no embutida; pescado, huevos, arroces, pasta y aceite de oliva, queso de calidad y yogures naturales. Pero también es fundamental evitar los alimentos ultraprocesados, que son los productos que han sufrido una gran transformación y que, por lo general, son muy ricos en azúcar añadido, sal, harina refinada y grasa de mala calidad. Entre ellos se encuentran las bollerías, galletas, precocinados, bollos, panes de molde o helados, entre otros.

En este sentido, cree que no es verdad que haya que comer de todo y que "es muy importante saber qué no hay que comer, identificando los productos que no se deben consumir ni con moderación, como por ejemplo el alcohol", indica la dietista-nutricionista.

Por último, Martínez destaca la importancia de una dieta mediterránea bien entendida, "puesto que ahora se llama dieta mediterránea a cualquier cosa, como desayunar café con leche con una ensaimada". Y la dieta mediterránea es rica en frutas y verduras, con un consumo alto de legumbres y frutos secos, de lácteos fermentados como el queso, una ingesta moderada de pescados y baja en carne.

Una dieta, la mediterránea, que al igual que la vegetariana, suplementada con vitamina B12, puede suponer importantes beneficios para la población. "Ambas opciones son saludables si se plantean bien", ha concluido.