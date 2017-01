El dolor emocional existe y provoca dolores en el cuerpo... ¡y hambre a todas horas!

Etiquetas

En ocasiones nos dejamos llevar por el estrés, la tensión, la angustia, la desesperación, la prisa y muchos otros sentimientos negativos que, sin pensarlo, nos pueden afectar tanto emocional como físicamente, desmejorando nuestra calidad de vida.

La serotonina y la dopamina son dos sustancias que nuestro cerebro libera cuando tenemos un estado de felicidad o euforia. Algo así ocurre con las emociones negativas, pero en lugar de hacerle bien a nuestro cuerpo, le puede generar dolor y muchas otras molestias que impiden sentirse saludable.

La web mejorconsalud.com desvela algunos de los dolores provocados por el malestar emocional:

Sentir dolor en el cuello constantemente nos podría estar indicando que tenemos la incapacidad para ver desde diferentes perspectivas.

Una sensación de dolor inexplicable en las caderas nos puede estar indicando que el miedo nos tiene invadidos, posiblemente por no sentirnos con capacidad de tomar decisiones importantes.

El dolor en la espalda alta está relacionado con el dolor del desamor; el dolor de la espalda media se relaciona con la incapacidad para soltar el pasado; y el dolor en la espalda baja está relacionado con el estrés financiero.

Una sensación de dolor en las rodillas puede indicarnos miedo, orgullo y falta de dominio sobre el ego.

Está comprobado científicamente que el positivismo y las buenas emociones, como la alegría, la felicidad y la risa, liberan hormonas responsables del fortalecimiento de nuestro sistema inmunológico. Así mismo, se determinó que las emociones negativas pueden actuar de forma contraria y causar un debilitamiento del sistema inmune, haciendo nuestro cuerpo más propenso a contraer diferentes enfermedades.

Cuando estamos tristes... comemos a todas horas

Cuando estás estresado, comes; cuando estás triste, comes; cuando te sientes ansioso, también comes… ¿Por qué sucede esto? Los seres humanos solemos refugiarnos en la comida cuando algo no va bien.

Cada uno de nosotros tiene lo que los psicólogos llaman “alimentos consuelo". Es decir, aquellos que elegimos en determinados momentos o con determinadas emociones.

Cuando peleamos con nuestra pareja, comemos chocolate; cuando estamos ansiosos o aburridos, patatas fritas o, cuando nos sentimos deprimidos, helado y galletas.

¿Soluciones? Cualquier cosa menos abrir la nevera y picotear. Lo ideal esprobar haciendo actividades que te generen placer o te hagan sentir bien como, por ejemplo, leer, ver un capítulo de tu serie favorita o una película, escuchar música divertida, salir a caminar, ir de compras...