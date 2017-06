La vacuna de la gripe es menos eficaz en personas obesas

Etiquetas

Investigadores de la Universidad de Carolina del Norte en Chapel Hill (Estados Unidos) han descubierto que las personas obesas que se vacunan contra la gripe tienen el doble de probabilidades de verse afectados por la enfermedad que quienes no tienen problemas de peso.

Un hallazgo que aparece publicado en la revista 'International Journal of Obesity' y arroja dudas sobre la eficacia de la vacuna en determinados casos, pese a que actualmente sigue siendo la mejor estrategia para evitar la gripe.

El estudio comparó los datos de 1.022 adultos de Carolina del Norte que recibieron la vacuna de la gripe estacional trivalente durante las temporadas 2013-2014 y 2014-2015, y las pruebas de laboratorio y el análisis de los síntomas sirvieron para confirmar si uno de estos participantes acabó sufriendo una gripe o enfermedad similar pese a estar vacunado.

Aunque sólo un pequeño porcentaje de participantes enfermó, en el caso de los pacientes obesos la tasa de enfermedad se elevó hasta un 9,8 por ciento, frente al 5,1 por ciento de quienes no tenían exceso de peso.

"Los adultos obesos vacunados eran dos veces más propensos a sufrir una gripe o enfermedad similar en comparación con quienes tenían un peso saludable", ha señalado Melinda Beck, principal investigadora de este trabajo, que cree que puede deberse a que las células T de las personas obesas no funcionan correctamente y son claves para la recuperación en caso de una gripe.

De hecho, como parte del estudio los investigadores tomaron muestras de sangre antes y después de que los participantes fueran vacunados, para así comparar sus niveles de anticuerpos en de quienes sufrieron gripe pese a vacunarse.

Las muestras se analizaron mediante el Ensayo de Inhibición de la Hemaglutinación (HAI), que indica cuántos anticuerpos se han acumulado en el organismo para combatir una infección como la gripe y se utiliza para evaluar nuevas vacunas candidatas contra el virus.

Los investigadores no encontraron diferencias en los recuentos de anticuerpos entre los participantes vacunados que no informaron síntomas y los que sí lo hicieron, o entre los participantes obesos o personas de peso saludable. La prueba tampoco fue capaz de predecir con certeza si una persona obesa vacunada tendría suficiente protección contra la gripe o no.

Un hallazgo que desafía a los actuales análisis de sangre estándar que se utilizan para indicar si una persona tiene suficiente protección contra la gripe. Así, sugieren que la efectividad de las vacunas contra la gripe y otras de dosis altas deben reevaluarse para garantizar que ofrecen una protección suficiente a la población con obesidad.