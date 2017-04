TRES AGENCIAS DE LA ONU LANZAN UN SOS PARA EVITAR UNA HAMBRUNA MASIVA EN YEMEN

Etiquetas

- Dos tercios de la población necesitan ayuda humanitaria urgente. Tres agencias de Naciones Unidas (la OMS, Unicef y el PMA) reclamaron este martes ayuda urgente para atender a casi 19 millones de personas en Yemen (cerca de dos tercios de la población del país) que se encuentran desesperadas debido a la crisis humanitaria agravada por una guerra que el pasado 26 de marzo cumplió dos años tras los primeros bombardeos de una coalición internacional liderada por Arabia Saudí contra los rebeldes hutíes.La directora general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Margaret Chan, señaló en una reunión de alto nivel de donantes en Ginebra (Suiza) que “casi 19 millones de personas en Yemen están en desesperada necesidad de ayuda”, en un país que ya era “extremadamente vulnerable” antes del conflicto tras “años de pobreza, inestabilidad política y debilidad del Estado de derecho”.Chan apuntó que desde marzo de 2015 se han verificado 325 ataques a centros de salud, escuelas, mercados, carreteras y otras infraestructuras, mientras un brote de cólera provocó cerca de 24.000 casos desde el pasado mes de octubre, aunque esta situación “se ha desacelerado”.Además, indicó que las necesidades de salud “van más allá de la prevención de los brotes”, porque “la diabetes, la hipertensión y el cáncer están matando a más personas que las balas y las bombas”, y no hay medicamentos suficientes, puesto que su disponibilidad se ha reducido en casi un 70% en los dos últimos años.Chan calificó de “severa” la interrupción de los servicios de salud esenciales, puesto que menos del 45% de las instalaciones sanitarias funcionan plenamente, casi 300 han sido dañadas o destruidas por la guerra y la mayoría de los trabajadores del sector no cobran salarios regulares desde el pasado mes de agosto.“Grandes sectores de la población están al borde de la hambruna. Entre el hambre y la muerte por inanición se sitúa la enfermedad. Infecciones que un cuerpo bien nutrido mantiene a raya llegan a ser mortales para personas severamente malnutridas, especialmente niños y mujeres embarazadas”, apuntó.“CARRERA CONTRARRELOJ”Por otro lado, Unicef (Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia) y el PMA (Programa Mundial de Alimentos) señalaron en un comunicado conjunto que “la violencia continuada en Yemen acentúa una de las peores crisis de hambre en el mundo, con cerca de siete millones de personas que no saben siquiera de dónde vendrá su próxima comida y que necesitan desesperadamente ayuda alimentaria”. Además, ambas agencias humanitarias indicaron que casi 2,2 millones de niños están desnutridos, entre ellos medio millón que sufren desnutrición grave y que están en riesgo inminente de muerte si no reciben atención urgente y tratamiento especializado."Millones de niños y niñas en Yemen sufren desnutrición grave y muchos están muriendo por enfermedades que son totalmente evitables", recalcó Geert Cappelaere, director regional de Unicef para Oriente Medio y Norte de África, quien añadió: "Sin medidas adicionales de las partes en conflicto y de la comunidad internacional, Yemen corre riesgo grave de caer en la hambruna, con más vidas de niños y niñas pendiendo de un hilo. Estamos en una carrera contrarreloj”.Muhannad Hadi, director regional del PMA para Oriente Medio, Norte de África, Asia Central y Europa del Este, explicó que “cuando un país alcanza el estado de hambruna significa que ya se han perdido muchas vidas”. “Nunca deberíamos llegar a un punto en el que viésemos en las pantallas de nuestras televisiones a niños muriendo de hambre y a sus madres llorando la pérdida", agregó, antes de llamar a la comunidad internacional a que proporcione “urgentemente” fondos suficientes para “evitar el hambre en todo el país”.Además, Unicef y el PMA indicaron que la violencia y la inseguridad alimentaria en Yemen están teniendo “un efecto devastador” en los ingresos de las familias, obligándoles a ellos y a sus hijos a tomar medidas extremas para sobrevivir, incluido el matrimonio precoz y unirse a la lucha. De hecho, las partes en conflicto reclutaron y utilizaron a tres veces más niños en el primer trimestre de este año que en los tres últimos meses de 2016.