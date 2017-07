ALERGÓLOGOS DICEN QUE LA MAYORÍA DE CAMPAMENTOS DE VERANO NO ESTÁN PREPARADOS PARA ATENDER A NIÑOS ALÉRGICOS

Etiquetas

- La Seicap edita un Manual de Anafilaxia Pediátrica dirigido a todos los profesionales sanitarios que tratan a niños. La mayoría de campamentos de verano no están preparados para atender a niños alérgicos y asmáticos, ya que carecen de personal formado, de protocolos de actuación en caso de anafilaxia e incluso de adrenalina en el botiquín, según advirtió hoy la Sociedad Española de Inmunología Clínica, Alergológica y Asma Pediátrica (Seicap).La anafilaxia es una reacción alérgica que está aumentando en niños de manera considerable, según el Manual de Anafilaxia Pediátrica que ha editado el Grupo de Trabajo de Anaxilaxia de la Seicap, que incluye un decálogo con indicaciones para mejorar su diagnóstico y tratamiento y que está dirigido a todos los profesionales sanitarios que tratan a niños.Un estudio realizado en campamentos publicado en 'The Journal of Allergy and Clinical Immunology' concluye que el 2,5% de los niños tenían esta enfermedad y, de ellos, uno de cada cinco a varios alimentos. Según informa la Seicap en su decálogo, los desencadenantes más importantes de anafilaxia en niños son alimentos como frutos secos, leche, huevo y pescado, picaduras de avispas o abejas y fármacos, y los síntomas cutáneos aparecen generalmente en las primeras dos horas tras la exposición al alergeno.