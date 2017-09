LA CLÍNICA DE NAVARRA TIENE ABIERTOS MÁS DE 20 ENSAYOS CLÍNICOS PARA HACER FRENTE AL LINFOMA

Etiquetas

La Clínica Universidad de Navarra informó este viernes que tiene abiertos más de 20 ensayos clínicos para hacer frente al linfoma, un cáncer del sistema inmune complicado de diagnosticar en sus primeras fases por no presentar síntomas hasta que se encuentra muy avanzado, aunque con el tratamiento adecuado muchos de estos tumores se curan.Así lo afirmó el doctor Carlos Panizo Santos, hematólogo de este centro hospitalario con motivo de la celebración del Día Mundial del Linfoma, que se conmemora hoy. El linfoma engloba más de 40 subtipos tumorales diferentes y su incidencia ha aumentado en los últimos años. Dentro de estos tumores, el más común es el linfoma no Hodgkin, que representa el 85% del total de los casos, con más de 6.100 diagnósticos nuevos cada año en España, según datos del Grupo Oncológico para el Tratamiento y Estudio de Linfomas (Gotel) y del Grupo Español de Linfomas y Trasplantes de Médula Ósea (Geltamo).En un comunicado, el doctor Panizo aseguró que “los tratamientos actuales se centran en desarrollar nuevas fórmulas que mantengan las tasas de curación que consiguen los tratamientos más tradicionales pero que, al mismo tiempo, disminuyan la toxicidad, lo que conocemos como tratamientos adaptados al riesgo”.Por esta razón, de los más de 20 ensayos clínicos disponibles en la Clínica con nuevos fármacos, diez de ellos utilizan la inmunoterapia. Se trata de una de las nuevas vías de tratamiento para hacer frente al tumor, también conocidas como terapias dirigidas, ya que son medicamentos muy selectivos frente a las células tumorales pero que están exentos de los efectos secundarios clásicos de la quimioterapia. El linfoma es un tipo de cáncer del sistema defensivo (sistema inmune) que se desarrolla cuando se produce un fallo en la forma de actuar de los linfocitos, células de la sangre y de los ganglios linfáticos que ayudan a luchar contra las infecciones. En el linfoma, estos linfocitos crecen de forma descontrolada y se acumulan en diversas partes del cuerpo: ganglios linfáticos, médula ósea, sangre o diversos órganos.En general, los linfomas se presentan como ganglios linfáticos aumentados de tamaño, que cuando aparecen en zonas accesibles como cuello, axilas o ingle se pueden palpar evidenciando su tamaño. Sin embargo, en ocasiones, los ganglios afectados están en el abdomen, mediastino, etc..., y pueden pasar desapercibidos. Así, el diagnóstico es más difícil hasta que aparecen otros síntomas (fiebre, sudoración nocturna, cansancio, pérdida importante de peso...), por lo que muchas veces se confunden con otras enfermedades comunes como la gripe o la mononucleosis.