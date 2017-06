El Colegio de Farmacéuticos de Badajoz recomienda usar gafas de sol "de calidad" que protejan al ojo de la radiación

Etiquetas

El Colegio Oficial de Farmacéuticos de Badajoz recomienda el uso de gafas de sol "de calidad" y con cristales "homologados" que protejan al ojo y eviten que la radiación solar llegue a las capas internas del mismo, ya que en ellas es donde se produce el "verdadero" daño.

La vocal de Dermofarmacia del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Badajoz, Carmen Llorente, ha incidido en que el melanoma también aparece en los ojos, con los que los ciudadanos extremeños no tienen "tanta precaución"

Según ha explicado la especialista en una rueda de prensa celebrada este martes, en Mérida, para presentar las campañas 'Precaución con el sol' y 'Cuidado con los tatuajes', el ojo se defiende "de forma natural contra el sol", ya que se cierra para evitar que esa radiación llegue a las capas internas del mismo y, además, el color es "decisivo", ya que los ojos oscuros aguantan "más" la luz que los ojos claros.

En esta línea, Llorente ha recomendado que es "mejor" no utilizar gafas solares si éstas son de "mala calidad", pues lo que hacen es que dan oscuridad, pero no filtran los rayos, por lo que el ojo no se cierra, la pupila permanece dilatada y la radiación "va a incidir mucho más que si nos quitamos las gafas".

Asimismo, la experta en dermatología ha advertido de la "precaución" que hay que tener con el cuidado de los ojos, ya que se pueden producir lesiones a corto plazo como el pterigium (formación que se hace en el ojo y que causa ojos secos) y otras a largo plazo como cataratas, ceguera o melanoma.

Esta rueda de prensa ha sido convocada con motivo de la celebración este martes, 13 de junio, del Día Europeo del Cáncer de Piel, conocido como melanoma en la que también, a parte de Llorente, han participado el presidente de la Unión de Consumidores de Extremadura, Javier Rubio, y el presidente del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Badajoz, Cecilio Venegas.

A este respecto, el presidente de la Unión de Consumidores de Extremadura ha asegurado que cada año se detectan alrededor de 100 casos nuevos de melanoma en Extremadura, por lo que sienten la "obligación" de recodar el "autocuidado" de la salud de la piel.

Sobre esta patología, también se ha expresado Carmen Llorente, quien ha considerado que se trata de un cáncer de "evolución muy rápida" a pesar de que es "un cáncer que se ve", ya que siguiendo una serie de recomendaciones el ciudadano puede detectar si se produce alguna anomalía.

Para ello, la experta ha explicado un "autoexamen" que consiste en analizar los lunares para detectar esta patología, que en el 90 por ciento de los casos se debe a la exposición "irracional al sol".

Entre los primeros pasos para realizar esta evaluación se debe observar el volumen del lunar en cuestión que "no sea asimétrico", así como que los bordes sean "regulares, no forma estrellada o con picos raros", ha continuado Llorente.

Además, se debe observar el color del lunar que debe ser homogéneo y que el diámetro del mismo no supere los 6 milímetros para lo cual se puede utilizar el teléfono móvil y realizar una fotografía "con algo de referencia al lado, por ejemplo, una moneda o una regla" y en seis meses se debe repetir la operación para ver cómo ha evolucionado.

También, la vocal de Dermofarmacia del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Badajoz ha mantenido que se debe evitar "en la medida de lo posible" una exposición al sol "elevada" en las horas de "máxima insolación" y, sobre todo, ha incidido en el cuidado de la piel del niño, ya que es "más sensible" y se expone más al sol, pues pasan "más tiempo al aire libre", por lo que es necesario utilizar protección "a diario" y "reaplicarla cada dos horas".

Aunque, por otro lado, Llorente ha asegurado que el uso de fotoprotectores en venta ha aumentado en Extremadura, lo que demuestra que los extremeños en la actualidad se exponen más al sol y están concienciados, pues tienen "más precaución" que años atrás.

A pesar de esto, la especialista ha destacado que los extremeños son "rácanos" y deben ponerse el doble de crema de la que se ponen, ya que la protección se debe reaplicar, porque puede perder "su eficacia y protección" con el paso de las horas, así como debe utilizarse desde los meses de abril o mayo pues en Extremadura el índice UVI es alto "hasta agosto".

Sobre la caducidad de las cremas protectoras, Llorente ha sostenido que, "una vez abierto" el producto, los usuarios disponen de un año para utilizarla pues "pueden entrar contaminantes, estar expuesta a temperaturas inadecuadas o humedad inadecuada", por lo que debe renovarse cada año.

CUIDADO DE LOS TATUAJES

La vocal de Dermofarmacia del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Badajoz, Carmen Llorente, también ha tratado el cuidado de los tatuajes que "hasta hace relativamente poco era una cosa muy sectaria, de grupos reducidos, pero que se ha generalizado" y actualmente, "lo raro es ver a una persona que no tiene tatuajes", pues en Europa hay 100 millones de personas tatuadas.

Actualmente, ha dicho, entre los jóvenes de 17 años es "frecuente" que pidan a sus padres como regalo de fin de curso o por aprobar selectividad un tatuaje, para lo que la especialista en dermatología ha advertido que este es un paso "casi definitivo" y que como "mínimo" los jóvenes deberían ser mayores de edad "para tomar una decisión así".

Estos tatuajes también deben protegerse de la exposición al sol con cremas protectoras, ya que se trata de "una herida o cicatriz" que puede presentar complicaciones si no se cuida "de forma adecuada", ha continuado Llorente.

Después de la realización de un tatuaje, Llorente ha ahondado en que los cuidados "posteriores" son "muy importantes", por lo que se debe cubrir con un apósito estéril durante cinco o seis horas la zona, así como mantenerla limpia y evitar la presión en la zona que puede alargar la cicatrización.

Además, se deben evitar los baños en agua caliente, mantener hidratada la zona y evitar la exposición solar, pues se trata de pigmentos y su color puede cambiar con el sol o perder nitidez, ha continuado la especialista.

Por otra parte, Carmen Llorente ha explicado que en Extremadura hay una ley que regula los centros de tatuaje que son revisados y autorizados y que deben contar con la autorización del ayuntamiento, así como con una revisión de sanidad.

Para evitar posibles enfermedades por contagio como verrugas, herpes o enfermedades "más graves" como tuberculosis, hepatitis o VIH, los usuarios deben exigir el uso de guantes estériles y que los tatuadores desprecinten ante el usuario cualquier material que vaya a perforar la piel.

Por otro lado, Llorente ha explicado que existen otros tatuajes como los microtatuajes o maquillajes permanentes, que deben cumplir las mismas directrices y que no son solamente estéticos, sino que disimulan una cicatriz o las manchas blancas que aparecen en la piel.

Otra modalidad son los tatuajes "temporales de henna" que se realizan con un pigmento de una planta y que tardan "bastantes" horas en fijarse a la piel y que finalmente son de un color "más rojizo", ha continuado Carmen Llorente.

Para que el proceso de fijación sea más rápido, ha advertido la especialista de que se le añade un aditivo que es la parafenilendiamina, "prohibido en España su aplicación directa sobre la piel", que favorece la fijación del color y le da una tonalidad mas oscura, con lo que "se parece más al tatuaje permanente", pero las reacciones que pueden aparecer "son frecuentes y relativamente graves".

Finalmente, Carmen Llorente ha advertido que entre el 30 y 40 por ciento de la población "llega un momento en su vida que deciden que les sobra el tatuaje" y también es "importante" ponerse en manos de un "profesional sanitario" para quitarlo, siendo el láser la mejor técnica, aunque es "más doloroso y mas caro que hacérselo", ha concluido.