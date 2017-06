DISCAPACIDAD. LA ASOCIACIÓN GADITANA DE ESCLEROSIS MÚLTIPLE MEJORA SU SERVICIO DE COMEDOR CON LA REMODELACIÓN DE LA COCINA

Etiquetas

- La entidad presta servicios de fisioterapia, apoyo psicológico, atención social, transporte adaptado y comedor, entre otros, en la provincia de Cádiz . La Asociación Gaditana de Esclerosis Múltiple (Agdem) ha mejorado su servicio de comedor con la adquisición de un microondas industrial y el cerramiento de varios muebles de cocina en sus instalaciones de Jerez de la Frontera, donde atiende a una treintena de personas afectadas por esta enfermedad y a sus familias. En concreto, la entidad ha cambiado su microondas convencional, deteriorado por el uso excesivo, por otro industrial, más adecuado para sus necesidades, y ha revestido muebles de cocina que en origen no pudieron acabarse, todo ello con la ayuda de Fundación ONCE y con el fin de prestar un mejor servicio a las personas que utilizan a diario su comedor.“Gracias a Fundación ONCE se ha podido llevar a cabo este proyecto y por tanto, ofrecer un servicio de comedor más completo, rápido y eficiente para la satisfacción de los usuarios de nuestra asociación”, declara su presidenta, Milagrosa Mato.La responsable de Agdem añade que la mejora del comedor beneficia directamente a sus usuarios e indirectamente supone también un avance para la sociedad en general, ya que la asociación constituye un recurso sociosanitario “de vital importancia”.En este sentido, Mato explica que la Asociación Gaditana de Esclerosis Múltiple abarca una “amplia extensión territorial”, puesto que “es el centro más experimentado especializado de estas características en la zona”, con lo que su labor es muy importante, tanto para enfermos como para familiares.Señala en la misma línea la representante de la entidad que Agdem ayuda a paliar “el enorme problema de masificación existente en el sistema público, que se muestra incapaz de dar cobertura a las necesidades de este colectivo, considerando el elevado coste que supone un enfermo neurológico, dado el carácter crónico y degenerativo de estas enfermedades”.La Asociación Gaditana de Esclerosis Múltiple ofrece a sus usuarios servicios de fisioterapia, psicología, atención social, de ayuda a domicilio y transporte adaptado y además cuenta desde 2006 con una Unidad de Estancia Diurna que atiende a usuarios con discapacidad física y/o visual.