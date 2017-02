MÁS DE 50.000 ESPAÑOLES NO RECIBEN CUIDADOS PALIATIVOS A PESAR DE NECESITARLOS

Etiquetas

- Según la Sociedad Española de Cuidados Paliativos. Más de 100.000 españoles que conocen que se encuentran en un "proceso de final de vida" necesitan un enfoque especializado de cuidados paliativos, pero más de la mitad no los tienen porque los recursos "son escasos", según datos de la Sociedad Española de Cuidados Paliativos (Secpal).Actualmente, el Programa de Atención a Personas con Enfermedades Avanzadas de la Obra Social 'la Caixa', que financia cuidados paliativos, está implementado en 120 hospitales de toda España y a 129 unidades de soporte domiciliario.El director médico de la Fundación Vianorte-Laguna, Javier Rocafort, indicó que los cuidados paliativos son "una especialidad sanitaria centrada en hacer que las personas con una enfermedad avanzada tengan un final de vida normal". En este centro, "se tratan 600 personas al año, desde niños muy pequeños hasta personas de más de 100 años", señaló."La idea es que la gente llegue al final de sus días libre de síntomas, de sufrimiento y con una calidad de vida muy buena. En el siglo XXI para morir no hay que sufrir, y esta especialidad se encarga de ello", añadió.El psicólogo del equipo de atención psicosocial de la Obra Social 'la Caixa' de la fundación, Alonso García de la Puente, indicó que su labor es "acompañar al paciente en su camino de finitud para que se adapte a esta situación. No se trata de que 'mueran felices', se trata de que acepten la situación y se reconcilien con ésta, con ellos mismos y con el mundo, para que sea capaz de disfrutar aunque esté triste porque se acaba su vida".