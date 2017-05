EXPERTOS APELAN A LA “BUENA GESTIÓN” PARA ACABAR CON EL ÉBOLA EN CONGO

Etiquetas

La Asociación de Microbiología y Salud (AMYS) afirmó este martes que la clave para derrotar el nuevo brote de ébola en República Democrática del Congo no es tanto una vacuna como “una buena gestión”, por lo que pide a las autoridades que sepan afrontar con éxito este nuevo desafío humanitario y no caigan en los errores del pasado.“Una buena gestión es tan importante como la mejor vacuna contra el ébola”, aseguró el profesor Ángel Gil de Miguel, catedrático de Medicina Preventiva y Salud Pública de la Universidad Rey Juan Carlos y vocal de la AMYS, pues considera que la comunidad internacional ha tenido oportunidad de aprender a manejar estas crisis.Actualmente existe el temor de que se repita una situación similar a la sufrida en 2014 con la epidemia de esta enfermedad que acabó con la vida de 11.000 personas, la mayoría en África Occidental.Hasta el momento hay, al menos, una decena de personas infectadas en la región de Likati y tres fallecidos por este virus. Según el profesor Gil de Miguel, se trata de una mutación más parecida a la cepa original de 1976 que causó la primera epidemia en la República del Congo.No obstante, según la sociedad médica “no se puede decir que no se extenderá, pero tanto los países africanos como el resto del mundo hemos aprendido a manejar mejor esta situación y lo hemos podido comprobar con otros virus como el zika o la fiebre hemorrágica de Crimea-Congo”.