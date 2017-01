FISIOTERAPEUTAS, NUTRICIONISTAS Y PROFESIONALES DEL DEPORTE, A FAVOR DE TRABAJAR EN EQUIPOS MULTIDISCIPLINARES PARA EVITAR EL ‘EXTRUSISMO’

Etiquetas

Fisioterapeutas, nutricionistas y profesionales del deporte se han motrado partidarios de trabajar en equipos multidisciplinares para evitar lo que denominan ‘extrusismo’, en referencia al riesgo que creen que existe de que algunos profesionales se extralimiten en sus competencias invandiendo las que corresponden a otras especialidades.Esta fue una de las principales conclusiones del Foro sobre ‘Extrusismo’ celebrado en la sede del Colegio Profesional de Fisioterapeutas de la Comunidad de Madrid (Cpfcm). En este encuentro, moderado por el periodista Fernando Soria, participaron el vocal de la Junta Directiva de la Asociación de Dietistas-Nutricionistas de Madrid, Daniel Escaño; la secretaria de Fisioterapia sin Red, Aurora Araujo; el gerente del Colegio Oficial de Licenciados de Educación Física y Ciencias de la Actividad Física y el Deporte de la Comunidad de Madrid (Coplef), Jesús Pérez; el fisioterapeuta Luis Torija; y el decano del Cpfcm, José Antonio Martín Urrialde.‘Extrusismo’ es un término acuñado por Luis Torija –no contemplado por la RAE– con el que se pretende definir la extralimitación de las competencias de un profesional en su afán de querer abarcar campos de conocimiento de los que no tiene evidencia científica o que sobrepasan el ámbito de otras profesiones. Así, un fisioterapeuta ‘extruso’ sería aquel que invade temas de otras especialidades o profesiones sanitarias como nutrición, prescripción de pseudofármacos, tratamiento de las emociones, entrenamiento personal, etc.En este sentido, Araujo se mostró muy crítica con las actuaciones que realizan algunos fisioterapeutas que practican el ‘extrusismo’ “al abrirse a campos para los que no están preparados”. Martín Urrialde recalcó que “la salud es propia de los profesionales sanitarios, pero el bienestar compete a todos los que estamos representados en este Foro –fisioterapeutas, nutricionistas y profesionales de la actividad física y el deporte–”.Por su parte, Fernando Soria subrayó que “el tratamiento a una persona con una dolencia o enfermedad debe ser realizado por un fisioterapeuta, mientras que cuando alguien con buena salud quiere ponerse en forma debe acudir a un licenciado en educación fisica”.Escaño incidió en “la necesidad de trabajar conjuntamente y de la mano en equipos multidisciplinares con el objetivo de beneficiar la salud de las personas” y Pérez explicó las competencias que tienen los profesionales de la Educación Física y el Deporte, a la vez que defendió las sinergias que hay entre estos y los fisioterapeutas dentro de equipos de trabajo multidisciplinares.El creador del término ‘extrusismo’, Luis Torija, señaló que los fisioterapeutas deben ponerse unos buenos límites profesionales “y asumir que hay una serie de cosas que no podemos, ni debemos hacer”. El Foro sobre ‘Extrusismo’ fue el primero de una serie de encuentros mensuales en los que, con motivo del 20 aniversario del Cpfcm, se busca analizar y encontrar soluciones a algunas de las preocupaciones principales de los profesionales de la fisioterapia.