El Hospital Dr. Negrín de Gran Canaria dispone del único robot de radiocirugía en un centro público español

El consejero de Sanidad del Gobierno de Canarias, José Manuel Baltar, ha visitado este lunes, junto a una comitiva de responsables de la gestión de los Fondos Europeos de Desarrollo Regional (Feder) pertenecientes a la Comisión Europea, al Ministerio de Hacienda y Función Pública el Hospital Universitario Dr. Negrín de Gran Canaria para auditar el equipamiento cofinanciado y el que está previsto cofinanciar como el único robot de radiocirugía que hay en un centro público español y que ha costado unos 2,8 millones de euros.

Así, lo ha manifestado el jefe de Servicio de Oncología Radioterápica del Hospital Dr. Negrín de Gran Canaria, Pedro Lara, quien explicó que este "es el primer robot público de radioterapia en España", que posibilitará que "ningún paciente canario tenga que ir más a la Península para tratamientos muy sofisticados".

Entre las ventajas que aporta esta radiocirugía robótica, indicó en declaraciones a los medios, es que al moverse en todas direcciones, no en un solo plano como los aceleradores normales, permite "retratar pacientes, incidir con la radiación en zonas que antes no habían sido tratadas y permiten acudir a opciones terapéuticas que antes no estaban consideradas patopacientes".

Asimismo, subrayó que los entre "20 y 40 pacientes de Canarias" que anualmente son derivados a clínicas privadas de Madrid para recibir tratamientos de "enfermedades benignas, que no se operan, o que la cirugía supone más complicaciones que la radioterapia", a partir del otoño --previsiblemente septiembre--, se podrán tratar en Canarias.

Añadió que también permitirá que se incremente "el uso de la radioterapia para el tratamiento de las metástasis, que es algo que llevamos ya haciendo muchos años, con lo que llamamos radiocirugía de la metástasis, y que está ayudando a cronificar la enfermedad en muchos pacientes con tumores de pulmón, de mama o otras patologías".

Esto posibilitará que se traten anualmente, dijo, "entre 300 y 400 pacientes que es el mismo que se trata con un acelerador 'normal', la diferencia es que la precisión permite utilizar una o como máximo cinco sesiones de radioterapia para tratar, por ejemplo, un cáncer de próstata, que se trata en cinco sesiones, cuando en un acelerador 'normal' se trataría en 40 sesiones".

Para Lara los aceleradores son como los coches, "todos tienen cuatro ruedas y un volante pero los hay todoterrenos, utilitarios y Ferrari, pues hay que tener un poco de todo y este es el Ferrari".

UNOS 1.000 MILLONES FEDER EN EL SCS

Por su parte, el consejero canario de Sanidad, José Manuel Baltar, expuso que el robot de radiocirugía ha costado unos 2,8 millones de euros, si bien resaltó que en el Servicio Canario de Salud (SCS) se han invertido unos 1.000 millones de euros de Feder.

En este sentido, el representante de la Dirección General de Política Regional de la Comisión Europea, Pau García, explicó que desde 1994 hasta 2020 se han destinado unos 1.000 millones de euros al SCS, aportando la "parte gruesa" de los fondos Feder equipamiento "y, sobre todo, entre el 2012-2013 y 2014-2020 los gastos corrientes de sueldos para médicos".

Por último, el representante de la Dirección General de Política Regional de la Comisión Europea, Pau García, resaltó que el Hospital Negrín se financió con fondos europeos en 1994-1999, lo que le has permitido poder ver una "continúa aplicación de los fondos europeos y algo que realmente funciona".

García matizó que en el caso del robot de radiocirugía que han conocido este lunes --y que prevén financiar-- está incluido en el Programa Operativo para las islas Canarias y está a la espera de que el Gobierno regional certifique el gasto para "pagar" el 85 por ciento del coste total del mismo.