Hospital San Juan de Dios se suma a 'Euromelanoma 2017' para fomentar la prevención del cáncer de piel

La unidad de dermatología del Hospital San Juan de Dios de Córdoba se ha sumado un año más a la campaña de prevención y detección precoz del cáncer de piel 'Euromelanoma 2017', promovida desde la Academia Española de Dermatología y Venerealogía y la Fundación Piel Sana. Para ello, el centro de la Orden Hospitalaria ha instalado una mesa informativa en la que se han ofrecido consejos y muestras de productos de fotoprotección, durante la mañana de este viernes.

Según ha indicado el hospital, además de esta iniciativa, que ha contado con la colaboración del voluntariado de la Junta Provincial de la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) en Córdoba, la dermatóloga Victoria Amorrich, especialista en lesiones pigmentadas y melanoma, ha atendido en su consulta a aquellos cordobeses que habían solicitado su cita en la agenda del 'Euromelanoma' para revisar sus lunares y detectar lesiones precursoras o sospechosas de cáncer de piel.

La doctora Amorrich ha advertido de que "para prevenir esta enfermedad, cuya incidencia ha aumentado muy rápidamente en los últimos años, es aconsejable realizar autoexploraciones mensuales de aquellos lunares o manchas que presenten cambios de tamaño, color y forma y mantener buenos hábitos de protección solar".

"La forma más eficaz de luchar contra este tumor es evitar la sobreexposición solar, no exponerse a él entre las 12,00 y las 17,00 horas, ni siquiera con protección, y tomarlo siempre con un filtro solar adecuado al tipo de piel, que proteja frente a radiación ultravioleta A y B", ha señalado la especialista.

Respecto a la protección, ha agregado que "hay que aplicarla 30 minutos antes y replicarlo cada dos o tres horas, tras el baño o sudoración. También es recomendable utilizar sombreros, ropa adecuada y gafas de sol", apunta Amorrich, para quien es fundamental extremar estas normas con los más pequeños.

Entre los factores que influyen en la aparición de este tipo de cáncer, la especialista ha afirmado que existen grupos con mayor riesgo de padecerlo como son familiares de pacientes con melanoma; personas con antecedentes de quemaduras solares en la infancia o aquellos expuestos habitualmente a radiación crónica o rayos UVA. Asimismo, personas con más de cincuenta lunares o los que presentan el síndrome del nevus displásico (lunares atípicos).

TIPOS DE CÁNCER DE PIEL

Aunque el melanoma es el tumor más agresivo y más conocido, la especialista deja claro que no podemos olvidarnos del cáncer de piel no melanoma (carcinoma basocelular o el carcinoma espinocelular) más frecuente y con mejor pronóstico. En este último caso, "muchas personas no acuden al especialista porque no pica, duele o sangra; pero una úlcera, herida o verruga con costra que no cura puede ser también una forma clínica del cáncer de piel", ha asegurado la dermatóloga.

En España se diagnostican cada año unos 4.000 melanomas, de los que un 80 por ciento se podrían evitar si se realizara una protección adecuada frente a la radicación solar, según los datos facilitados por la Academia Española de Dermatología y Venereología desde donde recuerdan que el cáncer de piel es el único que si se detecta a tiempo tiene el 100 por cien de posibilidades de curarse, de ahí la importancia de este tipo de campañas de prevención y concienciación.