INVESTIGADORES ESPAÑOLES IDENTIFICAN NUEVOS MARCADORES PARA PREVENIR LA ENFERMEDAD METABÓLICA

Investigadores españoles de la Universidad Autónoma de Madrid y del Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares han identificado nuevos marcadores de oxidación que podrían ser utilizados en la práctica clínica para detectar de forma precoz a personas con alto riesgo de sufrir una enfermedad metabólica, según informaron este jueves.La identificación de estos marcadores, cuyo estudio se ha publicado en ‘Diabetes’, ayudará también a comprender mejor cómo se produce el síndrome metabólico.Esta patología consiste en la aparición conjunta de varios factores de riesgo cardiovascular, como hipertensión, elevación de la glucosa y cambios en los lípidos. Afecta al 20% de la población española, y las personas que lo padecen habitualmente tienen sobrepeso y un elevado riesgo de padecer diabetes o infarto de miocardio. Según una nota informativa, el estudio ha sido coordinado por Martín Laclaustra, investigador del Centro de Investigación Biomédica en Red de Epidemiología y Salud Pública (Ciberesp) en la Universidad Autónoma de Madrid, en colaboración con el Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares (Cnic). El director de esta última institución, Valentín Fuster, es el investigador principal del estudio ‘Progression of Early Subclinical Atherosclerosis’ (Pesa), cuyos datos han sido utilizados para este proyecto.Los investigadores estudiaron a 3.987 adultos no diabéticos incluidos en el estudio Pesa y valoraron su nivel de estrés oxidativo midiendo partículas LDL oxidadas (estas partículas LDL también están implicadas en el transporte de lo que se conoce como “colesterol malo”).Los investigadores descubrieron que la concentración de LDL oxidadas se asocia con los componentes del síndrome metabólico tanto en personas delgadas como obesas, e incluso en las que no tienen resistencia a la insulina y por tanto están en fases precoces de desarrollo del síndrome metabólico.A este respecto, el doctor Martín Laclaustra afirmó que ”estos hallazgos tienen implicaciones para avanzar en la comprensión de cómo se produce el síndrome metabólico. Pero sobre todo muestran que la LDL oxidada es un marcador precoz de alteración metabólica. En el futuro este marcador podría ser utilizado en la práctica clínica para identificar a personas con elevado riesgo de enfermar en las que actuar pronto para evitar las consecuencias nocivas del síndrome metabólico".